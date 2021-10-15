شاهد .. تخلى عنه الممثلين واُدخل مستشفى الامراض النفسية 3مرات.. حكاية الفنان الذي ترك الطب من اجل الفن  

انت الان تتابع خبر تخلى عنه الممثلين واُدخل مستشفى الامراض النفسية 3مرات.. حكاية الفنان الذي ترك الطب من اجل الفن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

درس الطب لإرضاء والده، ولم يكمل بسبب حبّه الشديد للموسيقى، ومن بعدها التمثيل، واتجه الى الفن، وأسس في البداية فرقة مع شقيقاته الأربعة فرقة "فور ام"، التي ساهمت في شهرته، حيث حقق نجاحاً باهراً في الثمانينات، وقدم الألحان والموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية.

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اتجه بو عوف الذي ولد عام 1948، للتمثيل عام 1992، وكان أول عمل لهُ "أيس كريم في جليم"، وتوالت بعد ذلك أعمالهُ السينمائية والدرامية، حيث شارك في أكثر من 100 عمل فني، في السينما والمسرح والتلفزيون.

ونالت أفلامه إعجاب الكثير من محبيه ومن أشهرها "لا تراجع ولا إستسلام"، "عبود على الحدود"، "زنقة ستات"، "إسماعيلية رايح جاي"، و"عمر وسلمى" الأجزاء الثلاثة، "أيظن"، "بخيت وعديلة"، "مطب صناعي"، "حسن طيارة"، "السفرة في العمارة"، وغيرهم.



ومن أهم أعماله الدرامية "عفاريت عدلي علام"، "قضية نسب"، "أنا قلبى دليلي"، "ليالي"، "الصفعة"، "لحظات حرجة"، "الملك فاروق"، "شيخ العرب همام"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، كما شارك مع الممثل المصري ​عادل إمام​ في مسرحية "بودي غارد".

حياته الشخصية

تزوج الفنان عزت أبو عوف من "فاتيما"، حيث بدأت قصة حبهما عندما كان عمره 18 عاماً، وهي في الـ14، وعاش معها قصة حب كبيرة، وبعد وفاتها أصيب بحزن شديد وبأمراض نفسية تطلبت تدخلاً طبياً، حيث انه دخل الى مستشفى الامراض النفسية ثلاث مرات.



ولم يتجاوز هذه المرحلة الا عندما تعرف على زوجته الحالية أميرة، فأحبها وبدأ حياته من جديد معها، وهي كانت مديرة أعماله منذ أكثر من 22 عاماً، وتُعتبر من أقرب الناس إليه.

وفي لقاء تلفزيوني سابق للفنان أبو عوف، قال أن زوجته الراحلة "فاطيما" طلبت منه أكثر من مرة، أن يترك مديرة أعماله أميرة، حتى وصل بها الأمر إلى أن تخيره بين استمرار حياتهما الزوجية، واستمراره معها.



وقال إن فترة مرضه جعلته يكتشف الناس على حقيقتها، فالكثير من أصدقائه تخلّوا عنه، بينما لم يتخل عنه عدد من الفنانين وأبرزهم تامر حسني ومحمد فؤاد.



وتوفي عزت أبو عوف عام 2019، عن عمر يناهز 70 عاماً، إثر إصابته بانخفاض شديد في ضغط الدم على خلفية معاناته مع مشكلات في الكبد والقلب ‏ومرض في الأعصاب.85036001