شاهد .. بسمة بوسيل تُثير جنون تامر حسني وتضح بشكل فاضح في أحضان صديقها ! (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 09:00 صباحاً | (مايا)

أثارت بسمة بوسيل الفنانة المغربية المعتزلة جنون زوجها تامر حسني بنشرها لعدد من الصور واللقطات خلال حفل راقص برفقة عدد من أصدقائها.

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حيث ظهرت بسمة وهي ترقص وتغني وبدت عليها علامات السعادة دون أن يظهر في الصور زوجها تامر حسني مما فتح الباب أمام أسئلة جديدة حول انفصال بسمة بوسيل وتامر حسنى مرة أخرى بخاصة وأن تامر معروف عنه الغيرة الشديدة على زوجته.بسمة بوسيل نشرت صور الحفل عبر خاصية الستوري على إنستقرام حيث ظهرت في أحضان أحد أصدقائها الرجال بشكل فاضح مما تسبب في جدل واسع وانتقاد لهذا التصرف لأن تامر حسني معروف عنه الغيرة الشديدة على زوجته وهذا ما فتح باب من الأسئلة حول انفصال الثنائي من جديد.

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