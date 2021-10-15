شاهد .. تفاصيل صادمة من حياة غادة عبدالرازق... ظهرت بلا ملابس تماماً على السرير وتزوجت 11 مرة وخالد يوسف اثار جنونها بهذي الطريقة... تفاصيل من حياة غ, الفنانة غادة عبد الرازق،

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة من حياة غادة عبدالرازق... ظهرت بلا ملابس تماماً على السرير وتزوجت 11 مرة وخالد يوسف اثار جنونها بهذي الطريقة... تفاصيل من حياة غ, الفنانة غادة عبد الرازق، والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة غادة عبد الرازق، تعد واحدة من نجوم السينما المصرية، وولدت في 6 يوليو عام 1970، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 51 عاما.

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كما تعد غادة عبد الرازق، من أجرأ الفنانات سواء في أدوارها السينمائية والتلفزيونية أو تصريحاتها التلفزيونية والصحفية، وقد كشفت في حوار سابق عن تفاصيل زيجاتها التي بلغ عددها 11 زيجة.

سر زواجها المبكر

وخلال ظهورها في برنامج "مجموعة إنسان"، مع الإعلامي علي العلياني، تحدثت غادة عبد الرازق،عن أول أزواجها، رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، وسر زواجها وهي في عمر 17 عاما.

وقالت: "كنت أرى أن الحرية في الزواج، بعيدا عن قيود العائلة في الخروج، وشروط العائلة عند الذهاب إلى النادي، وما صدقت إن الحرية جاتلي، وكنت وقتها صغيرة جدا من دون خبرات".

غادة التي أنهت زواجها الأول بعد 7 سنوات، منها 5 سنوات عاشت خلالها في المملكة العربية السعودية، كشفت خلال مقابلة ببرنامج "مصارحة حرة" عام 2015، أن زوجها الأول عادل "والد ابنتها روتانا"، هو الوحيد من بين أزواجها الذي يمكن أن تقول إنها خسرته وندمت على طلاقها منه، أولاً، لأنه والد "روتانا"، وثانياً، لأنه رجل محترم.

11 زوجاً

ومع ما قيل عن عدد زيجاتها، تحدثت غادة خلال ظهورها في برنامج "عايشة شو" في مايو 2019، قائلة: "تزوجت من 4 إلى 5 مرات قبل تقديم مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، وبعدها كملت وأصبحوا حوالي ما شاء الله 10 أو 11، وفي الوقت الحالي أنا مهتمة جدا أكررها لو ربنا أكرمني بإنسان يحبني بجد، يحب الإنسانة غادة محمد عبد الرازق، وليس الفنانة غادة عبد الرازق".من هم أزواجها؟

في عدة حوارات، كشفت غادة عن أزواجها، ومنهم رجل أعمال بورسعيدي اكتفت بذكر اسمه الأول "أحمد"، وهو الزوج الثاني، ولم يستمر الزواج كثيرا. وقالت عن تلك الفترة: "كان كبير في السن زي بابا، ولما انفصلت عنه الدكتور قال لي أنتي كنتي شايفة فيه صورة باباكي، وهو فعلاً كان شبهه جداً".

وفي عام 2001 تزوجت غادة عبد الرازق من المحامي حلمي سرحان، وبعد انفصالها عنه في العام التالي تزوجت للمرة الـ4 من المنتج وليد التابعي، وأنتج لها فيلما "أزمة شرف" و"90 دقيقة"، وأعلنا أكثر من مرة عن انفصالهما، قبل أن يتم الطلاق للمرة الـ3 ونهائيا عام 2009.

غادة تحدثت عن خامس أزواجها محمد فودة، بالقول: "قبل الجواز كانت بيننا عشرة طويلة لمدة 18 عاما، وكل واحد فينا كان مبسوط مع الثاني، وسيبنا بعض علشان منخسرش بعض على مستوى الصداقة، ونحن على تواصل كأصدقاء وإخوات، لكن أزواج لا".

تعرضها للخيانة

وفي إطار أحاديثها عن أزواجها والزواج في عدة برامج، أطلقت الفنانة المصرية، العديد من التصريحات التي أثارت الجدل، إذ كشفت في برنامج "مصارحة حرة" عن تعرضها للخيانة من أحد أزواجها.وفي إطار أحاديثها عن أزواجها والزواج في عدة برامج، أطلقت الفنانة المصرية، العديد من التصريحات التي أثارت الجدل، إذ كشفت في برنامج "مصارحة حرة" عن تعرضها للخيانة من أحد أزواجها.

انسجامها مع خالد يوسف وتمنيها الزواج منه

وفي لقاء لها مع الإعلامي اللبناني نيشان أكدت انسجامها مع المخرج المصري المثير للجدل خالد يوسف، وعلى عمق علاقتهما.

وعند سؤالها عن الزوج الذي تتمناه من الوسط الفني، أجابت النجمة المصرية قائلة: "المخرج خالد يوسف".

أسباب فشل زيجاتها

وفي حديثها مع الإعلامي عمرو الليثي كشفت غادة عن أسباب فشل زيجاتها قائلة: "سوء اختياراتي هي السبب".

أخر أزواجها

ويعد زواجها من مدير التصوير، هيثم زنيتا عام 2020، الرقم 11 وأحدث زيجاتها، سألها الإعلامي عمرو أديب عن هذا الزواج الذي تم خلال شهر رمضان قبل الماضي، فقالت "حلو جدا".

أخر أعمالها

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل "لحم غزال" مع شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، أحمد خليل ووفاء عامر وغيرهم، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، وعرض خلال شهر رمضان الماضي 2021.ظهورها عارية على السرير

وكانت غادة عبد الرازق قد أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما ظهرت في بث مباشرة من على سرير النوم وهي عارية تماما.

ظهورها عارية على السرير

وكانت غادة عبد الرازق قد أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما ظهرت في بث مباشرة من على سرير النوم وهي عارية تماما.

وحقق الفيديو انتشارا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه يعد من أجرأ إطلالات النجمة المصرية التي تظهر فيها على جمهورها ومتابعيها.

كانت هذه تفاصيل ظهرت عارية تماماً على السرير وتزوجت 11 مرة وخالد يوسف أشعل نشوتها.. تفاصيل من حياة غادة عبد الرازق - فيديو نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

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