شاهد .. الصاروخ انفجر. هيفاء وهبي تفجر الإنترنت بالمايوه وتستعرض التاتو والجمهور يفقد صوابه ...اتفرج

انت الان تتابع خبر الصاروخ انفجر. هيفاء وهبي تفجر الإنترنت بالمايوه وتستعرض التاتو والجمهور يفقد صوابه ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة ظهرت فيها ترتدي المايوه وتستمتع بوقتها داخل المسبح.

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استعرضت هيفاء في الصورة التاتو الذي تتميز به، وبدت بغاية الجمال والاثارة.

لطالما كانت هيفاء وهبي من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب جمالها وأنوثتها التي لفتت الأنظار إليها في جميع إطلالاتها المميزة والأنيقة.

خاضت وهبي طريقًا طويلًا حتى وصلت إلى الشهرة حيث شاركت في بداياتها بمسابقة ملكة جمال جنوب لبنان وعملت كعارضة أزياء وموديل في العديد من الفيديو كليبات، وتطورت تدريجيًا حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. قدمت العديد من الأغاني الضاربة والتي ساعد لحنها الخفيف وبساطتها في حفظها بذاكرة الجمهور.

ولدت هيفاء وهبي في العاشر من آذار في عام 1976 في بلدة محرونة في جنوب لبنان. والدها محمد وهبي لبناني الجنسية ووالدتها سيدة عبد العزيز ابراهيم مصرية الجنسية.

لديها أخ وحيد أسمه أحمد وهبي وثلاث أخوات بنات أسمائهم علياء وهبي وهناء يموت والمغنية رولا يموت. عاشت هيفاء مع والدتها ودرست في مدرسة داخلية لكنها لم تكمل باتجاه الدراسة الجامعية.

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