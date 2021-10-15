شاهد .. بعد هتكه عرض 7 فتيات.. شقيق ياسمين عبد العزيز يصدم الجميع ويدافع عن شادي خلف

انت الان تتابع خبر بعد هتكه عرض 7 فتيات.. شقيق ياسمين عبد العزيز يصدم الجميع ويدافع عن شادي خلف والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قرّرت جهات التحقيق إحالة الفنان شادي خلف إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرّش ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل في القاهرة.



وأنكر الممثل، في تحقيقات النيابة العامة، الاتهامات المنسوبة إليه، مضيفاً أنّها حملة ممنهجة ضدّه وانتشرت على التواصل الاجتماعي للنيل من سمعته، وأنّه لا يعلم عنها شيئاً.93546549

وبعد انتشار أخبار إحالته للمحاكمة، نشر الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، رسالة دفاع عن شادي، وأكّد أنّه لم يرَ منه سوءاً.



وكانت بعض الفتيات قد نشرنَ، عبر "فايسبوك"، في حزيران الماضي، يفيد بتعرضهنَّ إلى التحرش من الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهنَّ دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظّمها أحد الأستديوات الشهيرة في هذا المجال، ووجّهنَ اتهامات له بمحاولة اغتصابهنَّ.93546549