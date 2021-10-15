شاهد .. نجمة عروس بيروت بإطلالة مثيرة من المسبح .. اتفرج

انت الان تتابع خبر نجمة عروس بيروت بإطلالة مثيرة من المسبح .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها الخاص في انستغرام، نشرت الفنانة السورية بطلة مسلسل عروس بيروت، مرام علي صورة لها من المسبح ظهرت بها بإطلالة مثيرة مرتدية قميص تايجر نصف كم، وسدلت شعرها المبلل على كتفيها، ونظارات شمسية.

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ونالت صورة مرام علي إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها، وسحر إطلالتها بدون مكياج.

يذكر ان الفنانة مرام علي كانت تنوي الانسحاب من الموسم الثالث من مسلسل "عروس بيروت"، خوفا من حصرها بهذا النوع من الادوار الشريرة،ثم أعلنت عن تراجعها عن هذا القرار بعد اقتناعها بالنص، وبسبب المحبة الكبيرة التي رأتها من الجمهور وتشجيعهم لها، وتمسك الشركة المنتجة وزملائها في العمل بها.يذكر أن فريق عمل مسلسل عروس بيروت بدأ التصوير الاسبوع الماضي، في بيروت، من بطولة مجموعة من النجوم منهم: ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن ، مرام علي، وغيرهم.

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