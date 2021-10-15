شاهد .. الراقصة صافيناز ومفاجأة غير متوقعة .. لن تصدق كم عدد زيجاتها وهذه حقيقة ارتباطها بمصطفى شعبان ؟

انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز ومفاجأة غير متوقعة .. لن تصدق كم عدد زيجاتها وهذه حقيقة ارتباطها بمصطفى شعبان ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

غيرت مفاهيم الرقص الشرقي بجمالها ودلالها من لا يعرف الفنانة الإستعراضية صافيناز التي خطفت الجميع بجمالها فهي ليست راقصة فقط بل قامت بالتمثيل في بعض الأعمال السينمائية ،فهي من مواليد أرمينيا لأب كان يملك مصنعا،

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وأم اكتفت برعاية أولادها "3 فتيات وولد"، بدأت في تعلم فنون الرقص وهي في الرابعة من عمرها،وانضمت إلى إحدى الفرق وهي في الثامنة.



وذكرت صافينار في برنامج الترابيزة أن عند علم والدها باتجاه ابنته للرقص، قال لها في حضور أمها وخالها "هاحط عليكي بنزين، وأولع فيكي"،وكشف الراقصة صافيناز عن قصص الحب في حياتها، وتتحدث عن زيجاتها السابقة،

فتحكي عن زوجها الأول، حينما كانت في السنوات الأولى من العشرينات، حيث تعرفت على رجل أردني يعيش في شرم الشيخ ويمتلك مطعما وكافيه، وقتها كانت تزور صافيناز شرم الشيخ باستمرار، وكانت مشهورة هناك خاصة في منطقة نعمة بيه بالرقص، على الرغم من أنها لم تحترفه، فكانت ترقص كسائحة وزائرة للمكان فقط.

وأضافت صافيناز خلال لقائها ببرنامج “الترابيزة”، مع الإعلامية أميرة بدر، أن هذا الرجل ظل يحاول التودد لها مرة بإرسال خاتم هدية، ومرة أخرى بالحديث، حتى سافر خلفها موسكو، وتزوجها هناك، مؤكدة أن هذا الرجل كان يعدها بأنها ستصبح نجمة بعد

الزواج منه، لكنها فوجئت به بعد ستة أشهر فقط من الزواج يمنعها من الرقص، واستمر الزواج بعدها بفترة، إلى أن حصلت صافيناز على عقد عمل في دولة البحرين، فوافقت عليه على الرغم من أن الشرط الجزائي به مليون دولار، ليكون ورقة ضغط على زوجها، لكن وبسبب هذا الأمر حدث الطلاق بينهما.



صافيناز تقول إنها لم تكن تحب هذا الرجل ولا يُشبه فتى أحلامها لكنها كانت تحب فيه “حنيته” الشديدة، والتي وصلت في بعض الأحيان بأن يحملها من على الأرض كي لا تتسخ قدماها من التراب وحدث بالفعل في ممشى نعمة بشرم الشيخ ،وعن الحب والزواج، قالت صافيناز إن هناك العديد من الرجال عرض عليها الزواج،

وعدد كبير منهم كانوا أثرياء ثراء فاحشا، إلا إن هناك شخص واحد تقدم للزواج منها، لكنه اشترط أن يكون هذا الزواج في السر، وكان وحسب تصريحاتها شخص “تقيل” رجل أعمال مشهور، واصفة إياه “جامد من هنا لحد الخليج”، وقالت إنه لم يكن لديه مانع من الرقص مادام الزواج في السر، لكنها لم توافق على هذا الرجل، قائلة أنه لم يعجبها ولم يكن الشخص المناسب لها.



و تحدثت أيضا عن عيوب زوجها السابق، قالت: "العيب اللي كان فيه موجود في 99% من الرجالة، وهو إنه بيحب الستات"، مضيفة: "لما كنت بمشي معاه الرجالة كلهم كانوا بيتفرجوا عليا، وهو بيتفرج على ستات تانية .



وقالت صافيناز إنها رفضت العديد من عروض الزواج التي وصلتها، وفسرت ذلك بالقول "كلهم كانوا كبار في السن، وانا احب الرجالة الصغيرين"، موضحة انها تحب الرجل الطويل قوي البنيان، ووصفت الرجل المصري بالقول "دمه عسل وزيه مفيش"، قبل أن تكشف عزمها عمل برنامج مسابقات، وتقوم من خلاله باختيار عريسها المقبل.

وشاركت في وقت سابق الراقصة ​صافيناز​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً من زفافها على الممثل المصري ​مصطفى شعبان​، وإكتفت بالتعليق بكتابة إسميهما مع علامات الحب والعريس والعروس.



وللحظة الاولى، تفاعل المتابعون مع الصورة متوجهين لها بالتهنئة على زواجهما، ليتبين لاحقاً أنها مشاهد من مسلسلهما "أبو البنات" الذي عرض مؤخرا.

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