شاهد .. المتشبهه بالنساء المتحول بدر خلف يزف خبر ارتدائه الحجاب والجمهور مصدوم...اتفرج

انت الان تتابع خبر المتشبهه بالنساء المتحول بدر خلف يزف خبر ارتدائه الحجاب والجمهور مصدوم...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

ظهر خبير التجميل بدر خلف بالحجاب مقطع فيديو على موقع “تويتر”

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وأثار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه بدر خلف مرتديا الحجاب، موجة إستياء واسعة على تويتر، حيث دعا الفتيات للإحتشام وإرتداء الحجاب ليواجه خبير التجميل الإماراتي بعدها سيل من الهجوم والانتقادات.

وإستفز بدر خلف الجمهور بكلماته، وتحذيراته من عقاب الآخرة، وظهر خبير التجميل الإماراتي في إطلالة نسائية، كعادته، حيث ظهر مرتدياً الحجاب وعباية مطرزة.

وكان خبير التجميل الإماراتي ونجم مواقع التواصل الإجتماعي بدر خلف قد هاجم الناشطة السعودية رهف القنون، وذلك بعد أن قامت بخطوة غير متوقّعة للجمهور.

في التّفاصيل، وجه خبير التجميل الإماراتي ونجم مواقع التواصل الإجتماعي بدر خلف رسالة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إلى إحدى الفتيات، وإعتبر العديد من متابعيه أنها موجهة للناشطة السعودية رهف القنون التي دائماً ما تثير الجدل بإطلالاتها وتصريحاتها.

وعلق بدر قائلاً :”شافت محد عطاها وجه، راحت فتحت اونلي فانز، ترا كلنا نقدر نعرض جسمنا و نطلع ملايين بهالطريقة البورن Easy Money بس لفترة معينه، بعد مايملون الناس منك وش راح تسوين”

وأضاف :”كيف نظرتك لنفسك بتكون؟ احترام وتقديس الذات ماينشرون بفلوس الدنيا، من تخلين جسمك سلعه تخسرين نفسك وروحك وذاتك”.

من جهةٍ أخرى، ومرة جديدية، ظهر بدر خلف وهو يتحدّث عن تعرّضه للتحرش الجنسي من قبل أحد الرجال، ما أثار زوبعة كبيرة بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه المثير للجدل.

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