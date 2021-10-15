شاهد .. بحزن شديد.. انباء سيئه عن تدهور الحالة الصحية للفنانه بلقيس فتحي(اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر بحزن شديد.. انباء سيئه عن تدهور الحالة الصحية للفنانه بلقيس فتحي(اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

في مقطع فيديو صادم، كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن اصابتها بـ” مرض ” خطير، على الرغم من اهتمامها بصحتها.

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وعلى الرغم من كون بلقيس فتحي تنتبه لطعامها ولصحتها، إلاّ ان تعاني من مرض كشفت عنه في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اوصت فيه جميع محبيها إلى اجراء فحوصات دورية.

وفي التفاصيل، أخبرت الفنانة انها تشعر دائما بتعب شديد، خصوصاً أثناء ممارسة الرياضة، ما إضطرها لزيارة الطبيب وإجراء بعض الفحوصات لمعرفة السبب.

وأكدت بلقيس أنها وصلت إلى درجة الإغماء من شدة التعب، وعدم قدرتها على الرؤية بشكل واضح دائماً.

وبعد زيارتها للطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، كشفت بلقيس عن مرضها وهو ما يسمى هبوطاً شديداً في مستوى الحديد ونقص في الفيتامن “ب” .

وكانت الفنانة بلقيس فتحي قد اعلنت في مقابلة مع منى الشاذلي أنّ طلاقها أصبح رسمياً وأنّ دعوى الخلع التي رفعتها ضد زوجها انتهت. وكشفت أنّ طلاقها كان برقي واحترام وهي لا زالت على علاقة صداقة مع طليقها بسبب وجود طفل بينهما.

الجدير بالذكر ان الفنانة بلقيس فتحي تصدرت محركات البحث مؤخرا بعد إطلالنها برفق الفنان المصري محمد رمضان اثناء تواجدها في القاهرة تزامنا مع منعها من الغناء بسبب مخالفات التصاريح.

حيث ظهرت بلقيس في مقطع فيديو برفقة محمد رمضان بوصلة رقص صادمة في إحدى الحفلات الخاصة بوضعيات جريئة بعد طلاقها.12184227