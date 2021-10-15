شاهد .. بحركة خبيثة: ياسمين صبري تخرج عن صمتها وترد على هجوم والدها الكاسح والجمهور في ذهول!؟

انت الان تتابع خبر بحركة خبيثة: ياسمين صبري تخرج عن صمتها وترد على هجوم والدها الكاسح والجمهور في ذهول!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

لفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار لها خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

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وأطلت ياسمين صبري بفستان أصفر مع ذيل طويل، ووقفت تلتقط الصور وتداعب الكاميرات بتحريك ذيل فستانها لتبدو كالفراشة.

وتأتي إطلالة النجمة المصرية بعد ساعات من هجوم والدها عليها بسبب تجاهلها فرح شقيقها بلال الذي سيقام اليوم الجمعة.



وتجاهلت ياسمين صبري هجوم والدها تماماً فيما اعتبر البعض حضورها المهرجان حركة خبيثة منها للرد على هجوم والدها.



وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس، وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.



يشار أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.50419450