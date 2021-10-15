شاهد .. زواج نجم طيور الجنة "عصومي" من فنانة شهيرة يصدم الجمهور.. وهذا فارق العمر بينهما!

انت الان تتابع خبر زواج نجم طيور الجنة "عصومي" من فنانة شهيرة يصدم الجمهور.. وهذا فارق العمر بينهما! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر زواج المعتصم بالله شقيق نجم قناة "​طيور الجنة​" ​الوليد مقداد​ ، من الفنانة الأردنية أمل قطامي، نجمة قناة “​كراميش​”.

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وأثار هذا الخبر الجدل وصدمة المتابعين، إذ لم يصدقوا، فعلقت إحداهم عن فارق العمر بينهما:"من المستحيل أن يتزوج الثنائي خاصة أن أمل أكبر من عصومي بسنة، كما أنها لا تحب والدته مروة حماد".

وكتبت أخرى: "أمل طلعت وشتمت في زوجة عمو خالد للسماء، بس نذكرك يا عصومي”.​



وكانت قررت عائلة مؤسس قناة "​طيور الجنة​" ​خالد مقداد​ مغادرة تركيا والتوجه لمقرّهم الرئيسي الى ​الكويت​، وذلك بعد سفر الوليد مقداد اليها منذ أيام برفقة زوجته ​نور غسان​.

وكشف ​​المعتصم بالله مقداد​​ عن تجهيزات السفر، وشراء العديد من الحلويات لمعارفهم في الكويت.

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