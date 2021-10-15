شاهد .. فنانة شهيرة تسقط فجأة على مسرح الجونة بعد حديثها عن الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز!؟

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تسقط فجأة على مسرح الجونة بعد حديثها عن الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تعرضت فنانة شهيرة لموقف محرج بعد تقديمها فقرة عن أصدقائها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ومشوارهما الفني.



وتعثرت الفنانة لبلبة خلال نزولها من على المسرح أثناء هبوطها من على المسرح، في ذيل فستانها ووقعت على خشبة المسرح أمام الحضور.13454651

وقدمت الإعلامية ناردين فرج والعديد من الإعلاميين حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك بعد مشاركتها في العديد من الأحداث الهامة،

حيث كان آخرها موكب نقل المومياوات الملكية، كما يشهد الحفل العيد من المفاجئات منها تقديم الفنان محمد رمضان لأغنية الدورة الخامسة للجونة السينمائي، كما طرح الأغنية عبر المنصات السمعية،

وهي بعنوان جو البنات، ومن المقرر طرح الفيديو كليب خلال أيام على يوتيوب، وعرض أفلام وثائقيا عن الفنانين الراحلين في الفترة الأخيرة.

وأهدى الفنان أحمد السقا جائزة مهرجان الجونة التي حصل عليها الليلة للعديد من رموز النجاح منهم رجل الأعمال نجيب ساويرس ووالده أنسي ساويرس وأخوته وأيضا أهداها لوالده المخرج صلاح السقا رائد مسرح العرائس وأيضا جميع أصدقائه الفنانين.13454651