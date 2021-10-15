شاهد .. بلا ملابس تماما ويُغطّي صدرها بيده ..اتفرج صورة نارية لبوراك ونسليهان تشعل الانترنت وجمهورهما في دهشة ؟

انت الان تتابع خبر بلا ملابس تماما ويُغطّي صدرها بيده ..اتفرج صورة نارية لبوراك ونسليهان تشعل الانترنت وجمهورهما في دهشة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على امتداد الساعات الماضية تناقلت مواقع اخبارية صورة وصفت بالصادمة ويظهر من خلال النجمين التركيين ​نسليهان أتاغول​ و​بوراك أوزجيفيت​ في وضع لم يكن متوقع .

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وتفصيلا فقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجمين التركيين ​نسليهان أتاغول​ و​بوراك أوزجيفيت​، ظهرا فيها عاريين، وبوراك يعانق نسليهان، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور، الا ان هذه الصورة ليست حقيقية، بل مركبة ومعدّلة بواسطة الفوتوشوب.

لكن مع ذلك، هناك من صدّقها من الجمهور، الا ان البعض الآخر ادرك جيدا انها صورة مزيفة.

وكانت نشرت نسليهان أتاغول مجموعة صور جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيها بإطلالة صيفية لافتة، إذ إرتدت شورت قصيراً وقميصاً أبيض في أحد الأماكن العامة، وإعتمدت كعادتها ماكياجاً ناعماً أبرز جمال ملامحها الطفولية والطبيعية.

ما سر العداوة المخفية بين نسليهان أتاغول وفهرية أفجين؟

يدرك معظم متابعي أخبار المشاهير في تركيا أن هناك حرباً خفية او غير مباشرة بين الممثلة نسليهان أتاغول والممثلة فهرية أفجين وهي زوجة بوراك أوزجيفيت. يقال ان ذلك بدأ قبل سنوات حين اجتمعت نسليهان ببوراك في مسلسل "الحب الأعمى" الذي حقق نجومية كبيرة لهما على صعيد تركيا وفي الشرق الاوسط والعالم. هذا النجاح الكبير لهذا الثنائي، ساهم في انتشار أخبار عن وجود قصة حب بين الثنائي، وفي وقتها لم ينفها أو يؤكدها اي من الطرفين.

مرت فترة وبعدها ارتبط كل منهما بزميل آخر، وفي احدى المقابلات سئلت نسليهان ان كانت تريد ان تبارك لبوراك وفهرية على خطوبتهما وقتها، فردت :"أنا تزوجت أيضاً"، مشيرة الى انهما لم يباركا لها حين دخلت القفص الذهبي، فلن تبارك لهما على ارتباطهما الرسمي.

وبقيت هذه العداوة حديث المتابعين، على الرغم من أن هناك تفاصيل منها لم تخرج الى العلن، حسب الصحافة التركية التي تصر على تناول الموضوع بين حين وآخر.

طلاق نسليهان

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصالنسليهان أتاغول عن زوجها الممثل قادير دوغلو وأفادت عن وجود خلافات بينها وبين زوجها بسبب غيرتها عليه من الممثلة التركية سيرا بعد مشاهدهما سويًا في مسلسل "وصفة الحب"، والفيديو الذي انتشر لهما خلال مشاهدتهما إحدى الحلقات التي عرضت.

فسارعت نسليهان لتوضيح الفكرة فنشرت فيديو ترويجي لمسلسل زوجها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي مع إرفاق حسابه وحساب سيرا مع وضع قلب حب، لتنفي بذلك كل تلك الأخبار المتداولة عن خلافها معه أو حتى انفصالهما من أجل مسلسله الجديدة.

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