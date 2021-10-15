شاهد .. عجوزة وجدة: تصريحات صارخة أثارت غضب وجنون هيفاء وهبي وتطور في علاقتها السيئة بأختها غير الشقيقة!؟

انت الان تتابع خبر عجوزة وجدة: تصريحات صارخة أثارت غضب وجنون هيفاء وهبي وتطور في علاقتها السيئة بأختها غير الشقيقة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

في تطور جديد للعلاقة السيئة بين الفنانة اللبنانية " هيفاء وهبي " بأخته غير الشقيقة " رولا يموت " نشرت " وهبي" صورة جديدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "

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إنستقرام " من منزل والدتهما في العاصمة اللبنانية بيروت .

وفي الزيارة العائلية للفنانة اللبنانية التي كشف تفاصيها في عبر خاصية الاستوري لحسابها على إنستقرام بدا علائم الإرتياح على الأختين .

الصورة أيضا نشرتها " رولا يموت " على موقعها الرسمي بـ " إنستقرام " قائلة : أختي الديفا اللعبة الجميلة فوفا . وهو ما بدا تبديداً للخلافات التي استمرت سنوات ، لكن ما أشهر تصريحات " رولا " أختها " هيفاء وهبي " ؟



و كان أكثر التصريحات هجومية على هيفاء من قبل أختها تصريح قالت فيه " يموت " إن هيفاء وهبي عجوز وتزور عمرها وتدعي أنها أصغر من سنها الحقيقي بسنوات، برغم أنها "تيتا" و جدة لأحفاد وهو ما أثار غضب الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل " هيفاء وهبي " .



كما وقالت في إحدى تصريحاتها : إنها هيفاء تغار مني لأني أصغر سناً وأجمل منها ويجب على هيفاء الاعتراف بعمرها الحقيقي.43506136