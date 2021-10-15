اتفرج – آيتن عامر تسخر من إطلالة ريهام حجاج

شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر تسخر من إطلالة ريهام حجاج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقدت الفنانة آيتن عامر إطلالة ريهام حجاج في مهرجان الجونة 2021 .

و كتبت على حسابها “برضه صفرا”، في إشارة منها لإطلالة ريهام حجاج التي اعتمدت في إطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة على فستان أبيض ضيق معتمد على تطريز وسلاسل من نفس اللون،ويتصدره حزام وسط أبيض، وبعد ظهور ريهام حجاج على السجادة الحمراء دونت آيتن عامر عبارتها الساخرة لتستمر حرب التصريحات بين الثنائي.

حيث بدأت الأزمة في مسلسل “وكل ما نفترق”، قبل عدة أسابيع، عندما أعلن كل من المخرج كريم العدل ومدير التصوير سامح الأمير والمؤلف محمد أمين راضي انسحابهم من استكمال العمل.

كما أن الانسحاب جاء بسبب تدخلات الفنانة ريهام حجاج في تفاصيل العمل، ورغبتها في سير العمل على هواها

و قررت ريهام حجاج عدم الرد نهائيا بشكل مباشر على أخبار الانسحاب، ولكنها كتبت منشورًا غامضًا عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على إنستجرام قالت فيه: “يرى الدميم في الجمال تحديًا له، والغبي في الذكاء عدوانًا عليه، ويشعر ذي الفاااحشة في الأخلاق تعريًا له، وأسوأهم الفاشل عندما يرى في نجاح الآخرين ازدراءً لشخصه وتهديدا لمحاولة وجوده”.

و في وقت سابق كتبت الفنانة أيتن عامر “الجملة دي مخيفة: “كل الأخطاء مغفورة عند الله، إلا ظلم العباد فهو مرهون بعفوهم.”

