اتفرج – الكشف عن حقيقة وفاة عادل امام

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة وفاة عادل امام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية أنباء عن وفاة الفنان المصري عادل امام.

وتاتي هذه الشائعة بعد أنباء إصابة، الفنان عادل إمام بفيروس كورونا منصات التواصل الاجتماعي وأثارت قلق محبيه، ليحسم ابنه الأمر بتصريحات طمأنت محبي الزعيم.

بينما رامي إمام، في تصريحات مع موقع “إرم نيوز”، إن والده بخير، نافياً ما أشيع عن إصابته بفيروس كورونا ومؤكداً على أنه عار تماماً من الصحة.

وأشار المخرج المصري إلى أن عادل إمام مازال في الساحل الشمالي يقضي فصل الصيف مع أبنائه وأحفاده.

وعبر رامي إمام عن استيائه من تكرار شائعات إصابة والده بفيروس كورونا، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه الشائعة، والتي وصلت لأكثر من مرة حد شائعات تفيد بوفاة والده.

و قال المخرج المصري في تصريحاته: “الزعيم صحته زي الفل، والحمد لله كويس ومش تعبان، وما فيش فيه أي حاجة وحشة نهائي، وبيطمنكم ما تقلقوش عليه، وبيجهز حالياً للعودة للسينما بعد غياب طويل بفيلم سيكون من إخراجي” إلا أنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل عن العمل.

يذكر أن عادل إمام تغيب عن الأضواء بسبب الإجراءات المشددة حول الفنان المصري لأنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طويلة. ويخضع العاملون والمترددون على منزله لعمليات تعقيم كاملة وتقوم إحدى الشركات للمستلزمات الطبية بعمل تعقيم للمنزل بشكل شبه اسبوعي.

ويقيم عادل إمام بشكل شبه كامل في منزله بالساحل الشمالي معظم الوقت، وتم منع الزيارات بشكل نهائي وعدم الخروج من المنزل.