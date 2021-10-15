شاهد .. "خضتوا في شرف أختك وخليتوا مصر كلها تشمت فيها".. متابعة تشن أشرس هجوم على شقيق ياسمين صبري

انت الان تتابع خبر "خضتوا في شرف أختك وخليتوا مصر كلها تشمت فيها".. متابعة تشن أشرس هجوم على شقيق ياسمين صبري والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كشف الطبيب أشرف صبري والد النجمة ياسمين صبري عن أزمة عائلية ستحول بين حضور ياسمين وشقيقتها ووالدتهن، حفل زفاف شقيقهن الوحيد بلال المقرر إقامته اليوم الجمعة في القاهرة على متن إحدى البواخر النيلية الفاخرة، وألمح أشرف صبري لوجود تغيير في نفوس الأشقاء بسبب "الفلوس".

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أشرف صبري أكد عبر حسابه بموقع الفيس بوك أن حفل الزفاف سيقام بموعده المقرر غدا، ولكنه مهد لغياب ياسمين وشقيقتها نرمين قائلا: فرح ابني بكره ربنا رزقه باجمل عروسة، اما ان امه واخواته الاشقاء رفضوا حتى يباركوله فربنا رزقه بام تانية عملت كل حاجة واخوات تانيين لم تغريهم الاموال ولا طيارات وكدب وخداع أصبح لابني اخوات جدد وام جديدة حفظه الله من شياطين.

أشرف أضاف منشورا تضمن صورة لابنه بلال وهو يقبل رأس زوجة والده وعلق قائلا: حبيبي ربنا بيدي ام ما خلفتش وبيدي اخوات احن من اخواتك وربنا يخلي ايامك كلها سعادة يا ابني وحب ولا وجود في حياتنا لناس ليس لهم قيمة في حياتنا فملأت قلوبهم حقد وكره فقط لان معاهم فلوس فعلا الفلوس بتغير النفوس.



بنفس الوقت أكد العريس بلال صبري غياب شقيقتيه ووالدته عن حفل الزفاف، ووجه الشكر لزوجة والده قائلا: الف شكر وحب وتقدير لأحن انسانة علي "كارمن" انتي امي واهلي واخواتي عوضتيني عنهم وشرفتيني مع ابويا ربنا يخليكو ليا.



ورد على المنشور متابعة تدعى فرح لتعاتب بلال على انتقاده علنا لوالدته وشقيقتيه، وذكرته بتورطه سابقا في إهانة ياسمين وقت عقد قرانها على أحمد أبو هشيمة، وقالت: انت يا استاذ بلال كنت فين ساعة ما الوالد الكريم كتب عن اختك الي من لحمك و دمك انكم اتبريتوا منها و خليتوا مصر كلها تشمت فيها ؟ كنت فين و انتم بتخوضوا في شرفها قدام مصر كلها ؟ كُنتُم فين من كل ده ؟

دلوقتي بقوا هما الشياطين ؟ بتتكلموا عن الفلوس ؟ فلوس ايه و انت اكتر حد عارف ان اخواتك شبعانين من زمان مَش جايين يتغيروا دلوقتي. عيب. عيب. عيب. دي مَش رجولة ولا شهامة المرة الاولى بتتكلموا في عرض اختكم و المرة دي بتتكلم على امك و اخواتك ده لو حتى عملوا ايه مايصحش تقول كده. امشي ورا مشي ابوك الي ساعة الي حصل في المرة الاولى طلع يعتذر و يقول انه مَش هو الي كتب هل دلوقتي برده هيعمل نفس الشئ. عيب فعلا !!

وسبق أن نشر أشرف صبري أول صورة للعروسين وعلق عليها قائلا: فرح ابني الوحيد بلال صبري الأخ الشقيق لبناتي نرمين صبري وياسمين صبري سيكون علي مركب Love Story بالنيل بحضور إخوته وأزواجهم والعائلة والصدقاء وذلك يوم ١٥ أكتوبر متمنيا لهم السعادة والهناء في حياتهم مع عروسة ابني الجميلة

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وبعدها نشر أشرف صورة له برفقة زوجته الحالية كارمن موجها لها الشكر بعدما تفرغت للإشراف على حفل الزفاف قائلا: بمناسبة قرب زواج ابني الوحيد بلال صبري الاخ الاكبر لنرمين وياسمين صبري اتقدم بشكري وحبي وامتناني لزوجتي الحبيبة كارمن

لقيامها بالتجهيز للحفل واختيار الاطعمة والديكورات والورود للاعداد لحفل الزواج علي اليخت Love Story بالقاهرة واختيار الموسيقي والتجهيز لاستقبال اهل العروس الجميلة في بيتها بالقاهرة الف شكر وحب واحترام لزوجتي وكأنها اكتر من امه. شكرا حبيبتي كارمن.

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