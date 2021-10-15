شاهد .. بدون تردد او خجل. هكذا رقصت بلقيس فتحي بجرأة في أحضان فنان شهير وفجرت شبكات التواصل.. والجمهور ينادي والدها... اتفرج

انت الان تتابع خبر بدون تردد او خجل. هكذا رقصت بلقيس فتحي بجرأة في أحضان فنان شهير وفجرت شبكات التواصل.. والجمهور ينادي والدها... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحت عناوين عديدة، يواصل الجمهور، هجومه العنيف على الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، منذ عدة أيام، بسبب وصلة رقص مثيرة ظهرت فيها مع فنان مصري شهير، وكذا تصريحاتها الأخيرة.

47673809

وعبر المتابعون عن صدمتهم، من الجرأة غير المعتادة والمبالغ فيها، للفنانة بلقيس فتحي، خاصة منذ انفصالها عن زوجها السعودي. وتساءلوا عن سبب صمت والدها الموسيقار اليمني الكبير أحمد فتحي، تجاه ذلك. وعلق البعض قائلا: "نادوا أحمد فتحي ينتشل ابنته من أحضان رمضان..".

واكدوا إن وصلة الرقص التي ظهرت فيها بملابس مكشوفة وبدون حمالة الصدر، مع محمد رمضان، وما تبعها من تصريح صحفي لها، تخلت من خلاله عن جنسيتها اليمنية وأنكرت أصلها، تنذر بتحول الفنانة بلقيس فتحي، إلى فنانة اغراء وبوق للمجاملات على حساب الثوابت الوطنية والأخلاقية والدينية . بحسب قولهم.

وكانت ابنة الموسيقار اليمني الكبير أحمد فتحي، قد أثارت حالة من الصدمة والجدل لدى الجمهور، بعد ظهورها ترقص بجرأة مفرطة مع الفنان المصري محمد رمضان، لتعقب ذلك بتفجير ضجة كبيرة بإعلانها تخليها عن جنسيتها اليمنية وانكارها اصلها.

وتعرضت الفنانة بلقيس فتحي لهجوم عنيف من قبل الجمهور بعد تصريحاتها المثيرة الأخيرة التي كشفت فيها تخليها عن جنسيتها اليمنية..

بلقيس فتحي أدلت بتلك التصريحات على هامش مشاركتها في أحتفالات ذكرى نصر 6 أكتوبر المجيدة بأوبريت “كمل عبورك”، والذي عرض أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة القاهرة.47673809