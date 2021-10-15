شاهد .. اتفرج نسرين طافش تثير الغرائز بالروب الشفاف وبوضعيات مثيرة للغاية والجمهور: يا باطل

انت الان تتابع خبر اتفرج نسرين طافش تثير الغرائز بالروب الشفاف وبوضعيات مثيرة للغاية والجمهور: يا باطل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في انستغرام، نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور لها من الجونة، وظهرت بها بعدة وضعيات وهي مستلقية، وجالسة على أريكة، مرتدية روب أبيض شفاف، وقصير كشف عن فخذيها، وسدلت شعرها ووضعت مكياج خفيف، وتحتسي القهوة، وعلقت: "صباح جميل من الجونة".

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لاقت صور نسرين طافش ضجة واسعة بين المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وسحرها واثارتها، بينما تعرضت لإنتقادات حادة من قبل البعض الذين عبروا عن استيائهم بسبب اطلالتها التي تعمدت بها إثارة الغرائز، حيث باتت مؤخرا تركز على استعراض مفاتنها وتصدر الترند أكثر من الفن، بينما اكتفى البعض بتعليق صغير كتبوا فيه: "يا باطل".

هذا وكانت نسرين طافش قد نشرت مؤخرا مجموعة صور لها على حسابهافي انستغرام، ظهرت فيها بعدة إطلالات ساحرة وجميلة من مهرجانات فنية شاركت فيها سابقا، وعلقت عليها: "منلتقي بكرة بافتتاح مهرجان الجونة على السجادة الحمراء متحمسة لأحضر أهم الأفلام العربية و العالمية المشاركة بهالمهرجان المشرف و الراقي".

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