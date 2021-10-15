اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. فيديو صارخ :للسعودية رهف القحطاني يثير ضجة على مواقع التواصل!اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر فيديو صارخ :للسعودية رهف القحطاني يثير ضجة على مواقع التواصل!اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للناشطة السعودية رهف القحطاني الملقبة بـ”وذ نكهة” .

 53333344

وظهرت رهف القحطاني في الفيديو وقد تجمهر حولها عدد من الشبان والفتية خلال تواجدها في مدينة نجران جنوب السعودية .

وأثار فيديو تجمهر الشبان حول رهف استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استيائهم من ما حدث .

 

وكانت رهف القحطاني قد اكتسبت شهرة “وذ نكهة” بعدما انتشر لها مقطع فيديو وهي تقوم بطلب وشراء إحدى مشروبات الطاقة. على حسابتها بتطبيق تيك توك، وسناب شاب، بطريقة مختلفة.53333344

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا