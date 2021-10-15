شاهد .. فيديو صارخ :للسعودية رهف القحطاني يثير ضجة على مواقع التواصل!اتفرج

انت الان تتابع خبر فيديو صارخ :للسعودية رهف القحطاني يثير ضجة على مواقع التواصل!اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للناشطة السعودية رهف القحطاني الملقبة بـ”وذ نكهة” .

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وظهرت رهف القحطاني في الفيديو وقد تجمهر حولها عدد من الشبان والفتية خلال تواجدها في مدينة نجران جنوب السعودية .

وأثار فيديو تجمهر الشبان حول رهف استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استيائهم من ما حدث .

وكانت رهف القحطاني قد اكتسبت شهرة “وذ نكهة” بعدما انتشر لها مقطع فيديو وهي تقوم بطلب وشراء إحدى مشروبات الطاقة. على حسابتها بتطبيق تيك توك، وسناب شاب، بطريقة مختلفة.53333344