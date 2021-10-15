شاهد .. نجمة إغراء وأجرأ فنانة.. أقامت علاقة مع مشاهير وتزوجت أحمد رمزى منعاً للفضيحة!

انت الان تتابع خبر نجمة إغراء وأجرأ فنانة.. أقامت علاقة مع مشاهير وتزوجت أحمد رمزى منعاً للفضيحة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت عدد من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي ” السوشيال ميديا “، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت في بداية سنوات المراهقة، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث بدت فيها الفنانة بشكــلٍ غريب، وأشــــار البعض إلي أن تلك الصورة ربما تكون مفبركة.

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أنها أيقونة الرقص الشرقي الفنانة المصرية “نجوى فؤاد“، التى ظهرت في صورة نادرة، من بداية مرحلة المراهقة، حيث لم يتعدى سنها فيها الـ 15 عامًا، وأختلفت معالم وجهها تمامًا في الصورة عما يعرفها الجمهور.

وأكدت علي هذا الكثير من التعليقات.

وكانت نجوى فؤاد قد كشفت عدد زيجاتها في لقاء سابق لها، قائلة: “أنا تزوجت كثيرًا، ولكن أول زيجة كانت من الفنان أحمد فؤاد حسن وهي أطول زيجة لي حيث أستمر الزواج سبعة أعوام، ولم أنجب من أي زوج تزوجته .. وكان من حق أحمد فؤاد أن يطلب الإنجـــاب ولكنني رفضت وقلت له أنت من أدخلني الفن وجعلني نجمة وأنا لا أريد أن أنجـب وكل هذا يضيــع، وقلت له تزوج لكي تنجب”.

وكانت نجوى فؤاد قد قالت في تصريحات سابقة لها إنها تزوجت 6 مرات وليس 10 كما يقال، مشيرة إلى أنهم كانوا 5 زيجات رسمي وزيجة واحدة عرفي، 10 زيجات مين ليه وفين الوقت يا ريت كان في وقت كانوا يبقوا 20.

أزواج نجوى فؤاد

كان أول أزواج نجوى فؤاد الموسيقار أحمد فؤاد حسن، قائد الفرقة الماسية، الذي انفصلت عنه بعد إنجابها ابنة وحيدة منه، أما الزوج الثاني فكان مدرب الرقص كمال نعيم، ثم تزوجت من الفنان أحمد رمزي.

وعن زواجها من رمزي، قالت نجوى إنه عندما عرفها طلب الزواج منها وألح في الإسراع في ذلك بعد انفصاله عن زوجته، وأضافت أنها وافقت بعد أن شعرت بالانجذاب نحوه، مشيرة إلى أنها كانت مرتبطة بحفلات في أمريكا وطلبت منه أن يؤجل إتمام مراسم الزفاف لحين عودتها، لافتة إلى أنها عندما وصلت مصر علمت أنه عاد لزوجته ومن ثم طلبت منه الطلاق وهو بدوره لم يعترض.أما زواجها الرابع فكان من اللبناني “سامي الزغبي”، وكان حينها يعمل مدير إحدى فنــادق الكبري بالقاهرة، وكانت نجوى تؤدي فقرة ثابتة فيه كل ليلة امتدت لفترة طويلة، وهو مـــا أنشأ علاقة حب بينهما أدت إلى الزواج، وبعد انفصالها عنه تزوجت من أحد رجال الأعمال المصريين صاحب توكيل سيارات شهير.

وبعد الانفصال تزوجت من رجل الأعمال فايز طراد ثم من سامي المهندس ثم من محمد موسى، ثم من رجل أعمال كويتي معروف، بالإضافة إلى المطرب الشاب عماد عبد الحليم، وأكدت بعض المصادر أنها كانت تعرف أنه تزوجها طمعا فاشترطت أن تكون العصمة بيدها وبعد أن اكتشفت إدمانه الهيروين طلقته، وكان آخر أزواجها لواء مصري.

هذا وقد يندرج اسم نجوي فؤاد ضمن الراقصات التي لها أعمال خيرية كثيرة جدًا في الخفاء فقد يبقى وجه آخر لا يعرفه الكثيرون عنها وجه يبقي دائمًا بداخلها فقط لا تسعى لإظهاره أبدًا.

فالفنانة الشهيرة صاحبة التاريخ الطويل تقضى الكثير من أوقاتها، وبالتحديد بعد اعتزالها الرقص فى قراءة القرآن والفقه فى الدين، وهو ما يزيد خلال شهر رمضان، حتى أنها لا تتابع التليفزيون خلال الشهر الكريم للتفرغ للعبادة والصلاة.

ولا يعرف الكثيرون أن نجوى فؤاد رفضت فى 1985 عرضًا من شخص فرنسي من أصول يهودية طلب منها أن تذهب معه إلى فلسطين لترقص هناك بدلاً من -داليدا- نظرًا للشبه بينهما مقابل أن يدفع لها مبلغ 100 ألف دولار، إلا أنها رفضت العرض بشدة، مؤكدة أنها لا تستطيع أن ترقص في مكــان سكــانه يعانـون من بطش المستعمِرين ويستيقظون وينامون على صوت الدبابات والرصاص، ولا تفكر في زيارة بلد أمي، لأنها لا تحتمل مشاهدة المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال الصهيونى.

ومن الجوانب التى تخفيها نجوى فؤاد عن جمهورها أنها وفى شبابها كفلت طفلة يتيمة، وحرصت على أن تحفظ الطفلة القرآن الكريم، وعلمتها حتى التحقت بكلية الحقوق، وارتدت الحجاب، وساعدتها على عمل دراسات عليا وزوجتها وكونت هذه الفتاة أسرة وأنجبت ثلاث أبناء، ويبقى الكثير من تفاصيل العلاقة بين نجوى فؤاد وبين ربها فى الخفاء لا يعلمه أحد من البشر.29263523