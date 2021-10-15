شاهد .. بعد فضيحة البطانة ..هل ظهرت رانيا يوسف من غير هدوم؟ اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد فضيحة البطانة ..هل ظهرت رانيا يوسف من غير هدوم؟ اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تمكنت الفنانة رانيا يوسف من خطف الأنظار منذ ظهورها على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي 2021، حيث انتظر الجميع اطلالتها التي دائما ما تثير الجدل وتتصدر بها الترند، حيث أطلت

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رانيا بفستان باللون الأزرق بفتحة طويلة كشفت عن فخذها، واختارت ستايل الكب المفتوح من الكتف، ورفعت شعرها.

وتصدرت رانيا يوسف حديث المتابعين بظهورها الجريئ، وأثارت الجدل بإطلالتها، بينما اعجب البعض في اطلالتها متغزلين بجمالها وسحرها.

هذا ويشهد مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الخامسة لعام 2021 حضور عدد كبير من الفنانين ومن بينهم: ويسرا، وبشرى وليلى علوي، ونسرين طافش ونجلاء بدر، ورانيا يوسف وعدد كبير من الفنانين.

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