شاهد .. إطلالة نجلاء بدر.. في الجونة تسبب الفضيحة الكبرى في مصر وتثير الجدل وتكشف عن صدرها وزوجها بجانبها!

انت الان تتابع خبر إطلالة نجلاء بدر.. في الجونة تسبب الفضيحة الكبرى في مصر وتثير الجدل وتكشف عن صدرها وزوجها بجانبها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

بحضور لافت وصادم، خطف الفنانة نجلاء بدر الأنظار بإطلالتها على "ريد كاربت" في مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الخامسة عام 2021، حيث ظهرت بفستان باللون الأسود مكشوف الفخذ، والنصف الجانبي من جسدها بتصميم غريب.

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تسببت صورة نجلاء بدر الكثير من الضجة من قبل المتابعين الذين عبروا عن استيائهم من اطلالة نجلاء بدر، واستعراض جسدها بهذه الطريقة، مؤكدين ان الفستان لا يناسبها، بينما تغزل البعض بجمالها واطلالتها الساحرة، وتصدرت نجلاء بدر الترند بسبب الجدل الذي سببه اطلالتها.

ولم تكن نجلاء الوحيدة التي لفتت الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة، بل ظهرت ايضا النجمة منة شلبي بفستان أبيض عاري من الوسط والتصميم نفسه لكن باللون الأسود ارتدته الفنانة تارا عماد.64022194