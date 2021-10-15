شاهد .. بعد مرور 13 عاما على عرضه .. اكتشاف خطأ فادح للغاية في فيلم «حسن ومرقص» بطولة عادل إمام ونجله محمد | اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر بعد مرور 13 عاما على عرضه .. اكتشاف خطأ فادح للغاية في فيلم «حسن ومرقص» بطولة عادل إمام ونجله محمد | اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

الأخطأ او الهفوات نادرة ما تكون في الافلام خاصة إذا كان معد الفيلم من المخرجين الكبار ولطالما يتم اكتشاف الخطأ لحظة انتاج الفيلم وتعديله غير أن هناك بعض الأخطأ يتم اكتشف بعد مرور سنوات كما في تقرير اليوم .



وتفصيلا فقد مر نحو 13 عاما على عرض فيلم "حسن ومرقص" الذي جمع نجمي السينما الراحل عمر الشريف والفنان عادل إمام.86344756

الفيلم من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام وضم إلى جانب عمر الشريف وعادل إمام كل من لبلبة وهناء الشوربجي ومحمد إمام وحسن مصطفى وعزت أبو عوف وشيري عادل وغيرهم.



حقق الفيلم نجاحا كبيرا لدى طرحه في السينمات والنجاح مستمر حتى الآن مع عرض الفيلم على التليفزيون إلا أن هذا الأمر لم يمنع وجود بعض الهفوات التي ربما أفسدت متعة المشاهدة.



ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي يظهر فيها محمد إمام وهو ممسكا بدورق المياه في يده اليمنى، ولكن عندما تعرض الكاميرا المشهد من الكادر الخلفي يظهر الدورق في يده اليسرى.



يتعرض القس (بولس) لمحاولة اغتيال، فتجعله الحكومة ينتحل شخصية (الشيخ حسن)، وفي نفس الوقت يحاول أفراد جماعة إرهابية قتل (الشيخ محمود) بعد رفضه الانصياع لمحاولة ضمه لتنظيمهم، فتقرر الحكومة أن تحميه كذلك بإنتحاله شخصية (مرقص)، وتنفجر سلسلة من المواقف الكوميدية عقب لقاءهما بشخصياتهما المختلقة.

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