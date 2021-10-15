اتفرج – نور عمرو دياب تكشف إصابتها بمرض ADHD

شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب تكشف إصابتها بمرض ADHD والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت نور عمرو دياب، عن معاناتها مع متلازمة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD .

و نشرت نور عمرو دياب فيديو بث مباشر عبر حسابها الخاص على إنستقرام، وتحدثت معهم عن أشياء مختلفة من ضمنها انتقالها إلى منزل جديد جنوب لندن، وبعض الطرق التي تعتمدها في وضع المكياج.

كما تطرقت نور عمرو دياب خلال البث للحديث عن إصابتها بمتلازمة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، ومعاناتها الشديدة مع القلق والاكتئاب بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في مختلف أرجاء العالم.

وفي وقت سابق أوضحت أنها لجأت إلى طبيب نفسي لكي يعالجها من القلق والاكتئاب، مشيرة إلى أنه شخصها مريضة بالقلق بسبب تعرضها لإحدى الصدمات القوية.

وقالت نور: “كنت مصابة بالقلق، لم أستطع النوم أو تناول الطعام، كان القلق يتمكن مني فأشعر باقتراب الموت، وتخلصت من كل هذه المشاعر السلبية بعد تلقي العلاج المناسب”، متابعة أن حالتها الصحية والنفسية تحسنت بعد أن أصبحت نباتية.

أضافت نور عمرو دياب، أن الإصابة بمرض ADHD او اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، هو اختبار قاسي ويجب التغلب عليه، داعية متابعيها أن يخلقوا لأنفسهم بيئة آمنة ومستقرة، حتى لو اعتمد الأمر على التخلص من كل شيء وصناعة حياة جديدة وإجراء تغييرات جذرية في الحياة، مؤكدة أن كل شيء يتغير ولا يجب أن يبقى كل شيء كما هو.

بينما أكدت أنها تعيش قصة حب صحية مع خطيبها كيران، مشيرة إلى أنها استقرت حالياً في المنزل الذي سيجمعهما معاً طيلة فترة الخطبة والزواج.

وعن الموعد النهائي لحفل زفافها على خطيبها البريطاني من أصول أفريقية كيران وودوورد، أكدت نور خلال البث المباشر أنه سيكون العام المقبل في 2022، مشيرة إلى أنها سعيدة معه للغاية.