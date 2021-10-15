اتفرج – بدر خلف ينصح الفتيات بارتداء الحجاب

شكرا لقرائتكم خبر عن بدر خلف ينصح الفتيات بارتداء الحجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر بدر خلف مقطع فيديو دعا فيه الفتيات للاحتشام وارتداء الحجاب ليواجه خبير التجميل الإماراتي بعدها سيل من الهجوم والانتقادات.

كما حذر بدر من عقاب الآخرة، وظهر خبير التجميل الإماراتي في إطلالة نسائية، كعادته، حيث ظهر مرتدياً الحجاب وعباية مطرزة.

وفي وقت سابق أعلن خلف ارتداءه الحجاب، وأثار خبير التجميل الإماراتي الجدل بطلب غريب من جمهوره،

وظهر بدر خلف وهو يضع على رأسه غطاء للرأس، ويتحدث عن ارتدائه الحجاب بكلمات أحدثت ضجة وعرضته لهجوم واسع، خاصة بعد أن طلب من جمهوره عدم نشر صوره قبل الحجاب.

ونشر بدر خلف مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات قال فيه: “اليوم خدت قرار مرة مرة كبير، من اليوم راح أتحجب من زمان بقول راح أتحجب، وجه اليوم اللي قررت فيه أتحجب، والحجاب حبيباتي ستر الحجاب حشيمة، كتير بنات قاعدين يتركون الحجاب وتروح تتفصخ باسم الحرية.. لا.. حجابك سترك، فدايما ضعوا الحجاب، والله الحجاب بيدي وقار مو طبيعي.. فبليز ارتدوا الحجاب.. وإن شالله تكون البداية من عندك”.

وأضاف بدر خلف: “أنا أقدر ألبس عاري وأسوي حركات ومشاهداتي توصل بالمليار، لكن ليش، ورانا قبر، وورانا حساب، فكري حق آخرتك، ما تفكرين حق الحين، وإنك راح تسوين مشاهدات وكذا، راح تاكليها بعدين، فبليز دايما يا ماما فكري في آخرتك، الدنيا زوالة، فكروا شو راح تسوون بعدين، أعملوا حق آخرتكم”.