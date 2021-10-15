شاهد .. ماهلاغا جابري باطلالة تحبس الانفاس بقميص نوم مثير اتفرج الصورة

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 11:00 مساءً | (مايا)

أثارت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري الضجة وسط المتابعين من خلال صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي ترتدي ثوب نوم باللون الأسود.

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وقد ربطت شعرها ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر القاتم، وعلّقت: "الصور تفتح لك باب للماضي، ولكنها تجعلك تنظر للمستقبل أيضاً". ولفتت ماهلاغا الجمهور بجرأة الصورة وحظيت بآلاف الإعجابات بعد ساعات من عرضها.

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