شاهد .. ملكه كابلي بخصر نحيف وأرداف بارزة.. تثير الجدل وتشعل الجمهور وهل تقلد مروة راتب؟

انت الان تتابع خبر ملكه كابلي بخصر نحيف وأرداف بارزة.. تثير الجدل وتشعل الجمهور وهل تقلد مروة راتب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية ملكه كابلي دهشة الجمهور في أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بخصر نحيف وأرداف ممتلئة. وكانت الصورة شبيهة بصورة مروة راتب على حد قول المتابعين.

10024593

كابلي للتساؤل عقب مشاركتها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”سناب شات”، بسبب التغيير الملحوظ في شكل جسمها، أثناء استعراضها مجموعة من الأزياء.

اتهم الجمهور كابلي بتقليد مروة راتب، خصوصا أن الفاشنيستا السعودية تعمدت إظهار منطقة الأرداف لتكثر التساؤلات من إذا كانت قد استحدمت الحشوات الجانبية التي تزيد من منطقة الأرداف، أم أنها أجرت عمليات تجميل جديدة لنحت جسدها لتبدو على هيئة مروة راتب.

جاءت التعليقات على النحو التالي: “وش الي يقلدونه بالزبط أبدًا مو حلو”. “فهمت كل شي بالتجميل الا شغلتين خصر المزهرية هذا والتكساس”. و”جسم مروة راتب أصبح موضة للفنانات”. “احس ملكة كابلي تعيش في عيادة تجميل”. وعلقت متابعة: “هي حرة بكرا كلكم نشوفكم بالعيادات تسوون مثلها”.

مؤخرا ظهرت ملكة كابلي برشاقة بالغة، إذ تبين فقدانها الكثير من وزنها، كما وبدا خصرها منحوت ومحدد، بطريقة ملفتة للأنظار. ووجهت لها أحد المتابعات سؤالً حول هذه العملية فقالت: “إيش

نوع العملية اللي عملتيها في خصرك وكم كلفتك؟”. لترد ملكة كابلي: “سويت نحت عادي زي اللي كل البنات بيسووه، الصراحة كانت مقابل دعاية، وهو دكتور خيال أصلا ما يحتاج دعاية، بس هو عملها لي مجاناً، ولكن إذا حسبنا تكلفة العملية الأصلية فهي 90 ألف لكن أنا عملتها مجانا”.

10024593