شاهد .. أسرار الساحر محمود عبدالعزيز .. لن تتخيل ماذا قال ذات ليلة للفنانة ياسمين صبري ؟

انت الان تتابع خبر أسرار الساحر محمود عبدالعزيز .. لن تتخيل ماذا قال ذات ليلة للفنانة ياسمين صبري ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

النجم محمود عبد العزيز يعتبر اساس الفن المصري، فهو قدم العديد من الاعمال الفنية المختلفة و تألق عن جميع نجوم جيله، تميز من خلال موهبته المقنعة في التمثيل و ايضا ادواره المميزه الذي نالت اعجاب جمهور كبير و ايضا من خلال ملامحه المقنعة.

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النجم الكبير ولد عام 1946، فهو ممثل مصري ومسلم، من مواليد حي الوردان غرب الاسكندرية في مصر، تخرج من كلية الزراعة لتربية النحل ، هو من اشهر نجوم السينما في مصر و يبلغ رصيده الفني نحو المئات من الاعمال المختلفة ، وهو والد الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

محمود عبد العزيز، نجم تألق من بين نجوم الفن، قدم العديد من الاعمال الفنية الناجحة، فهو يمتلك موهبة رائعة في التمثيل، يعتبر تاريخ السينما المصرية، هو نسخة واحده لن يتكرر، نال اعجاب الجميع و حصل على الشهرة و المجد في مصر والعالم العربي.



كان حلمة وهو صغير ان يصبح فنان مشهور وممثل عالمي، فهو كان عاشق للفن و السينما منذ الصغر، وبعد تخرجه من الجامعه، قرر ان يحقق حلمة و بدء رحلته في عالم الفن.



- زوجاتة

تزوج محمود عبدالعزيز مرتين، كان اول زواج له من سيدة خارج الوسط الفني تدعى جيجي زويد، والتي أنجب منها ابناءه ( كريم و محمد ).



وتزوج للمرة الثانية من الاعلامية المعروفة في الفن بوسي شلبي، عن قصة حب بينهم واستمر الزواج حتى وفاته.



- مسيرة فنية كبيرة

بدأ محمود عبد العزيز مشواره الفني من خلال الانضمام إلى فريق المسرح بكلية الزراعة، حتى قدم أول أدواره التلفزيونية من خلال مسلسل ( الدوامة ) ثم بدأ مع السينما من خلال فيلم ( الحفيد ).



في رصيده الفني بطولة ما يقارب 84 فيلماً، فهو شارك في العديد من الاعمال الفنية سينمائية و درامية و مسرحية ، قام بدور البطولة حتى وفاته ، شارك اعماله مع عمالقة الفن ، و من أهم اعماله التي حفرت في الذاكرة الفنية دور ( رأفت الهجان).

ومن أعماله السينمائية فيلم: ( الحفيد، حتى أخر العمر، يوم الأحد الدامي، وجها لوجه، شفيقة ومتولي، شيطان الجزيرة، المعتوه، العذراء والشعر الأبيض، البريء، جري الوحوش، الكيت كات، هارمونيكا، سوق المتعة، إبراهيم الأبيض. ومن أهم مسلسلاته: شجرة اللبلاب، رأفت الهجان، محمود المصري، رأس الغول ) ، القى علية الجمهور لقب ( ساحر السينما العربية )، حصل على العديد من الجوائز بمهرجانات دولية ومحلية.



- محمود عبدالعزيز لفنانة شهيرة بطلى تمثيل

كشف ياسمين صبري في إحدى اللقاءات مسبقًا اثناء حديثها عن عشقها وحبها الفنان محمود عبد العزيز والتمثيل معه في مسلسل جبل الحلال حيث قالت نصًا :" الراحل محمود عبد العزيز قالي بطلي تمثيل أول ماشافني، قالي إنتي إيه اللي جابك هنا، إنتي في المكان الغلط، كان عندي فيه ثقة تامة، وأنا مش بثق في حد بالساهل، كان بيعاملني زي بنته ".



- الوفاة

كان صدمة لجميع نجوم الوسط الفني ، فهو كان محبوب بينهم، و استمر الحزن لفترة طويلة داخل الوسط ، فهو توفي عام 2016 في القاهرة عن عمر يناهز الـ70 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. 50524496