شاهد .. مفاجأة تصدم الجمهور..اعتزال باسم ياخور يثير الجدل والجمهور في صدمة:اتفرج

انت الان تتابع خبر مفاجأة تصدم الجمهور..اعتزال باسم ياخور يثير الجدل والجمهور في صدمة:اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

يبدو أن الفنان السوري باسم ياخور قد قرّر اعتزال مهنة التمثيل نهائيًا، حيث انتشرت صورة له، وهو يقوم بتدريبات عسكرية، حيث قال البعض إنّه سينضم للمحاربة مع الجيش السوري.

11359209

في التفاصيل، نشر الفنان السوري باسم ياخور صورة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي أثار الجدل بين الجمهور، إذ ظهر فيه وهو يرتدي ملابس عسكرية ويخضع لتدريبات على انواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة.

متابعو ياخور اشادوا باللياقة البدنية الني يمتلكها ياخور ، والخبرة العسكرية التي يمتلكها.

ياخور لم يكشف عن سبب تصوير هذا المقطع ، الا ان بعضاً من محبيه اكدوا انه من تصوير عمل ما.

من جهةٍ أخرى، سرق ابن باسم ياخور ورنا حريري الأنظار في صورته الأخيرة التي نشرتها والدته، والذي بدا شبيهًا جدًّا بها، وكان ممسكًا بعددٍ من القصص المخصّصة للأطفال.

في التّفاصيل، خطف “روي” ابن الفنان السوري باسم ياخور، والكاتبة رنا حريري، الأنظار في أحدث ظهور له، حيث شبهه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوالدته.

ونشرت رنا، عبر صفحتها على “إنستغرام”، صورة حديثة لابنها روي، ظهر خلالها ممسكاً بالمجموعة القصصية “عالمي الصغير”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في بداية العام الجاري.

11359209