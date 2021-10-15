شاهد .. الفنان أحمد ماهر تزوج من إعلامية شهيرة وأبنة فنان كبير أنعم الله عليها بجمال فائق .. لن تصدق من تكون | اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر الفنان أحمد ماهر تزوج من إعلامية شهيرة وأبنة فنان كبير أنعم الله عليها بجمال فائق .. لن تصدق من تكون | اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

يعد الفنان "أحمد ماهر" من الفنانين الذي تركو بصمة كبيرة في عالم السنيما المصرية، من مواليد محافظة القاهرة ١٣ أغسطس ١٩٤٦، وكانت هوايته التمثيل من أن كان صغيرًا وشارك في فرق التمثيل بمدرسته الى أن تخرج من معهد الفنون المسرحية وذلك

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عام ١٩٧٣، وشارك في عروض قصر الثقافة للهواة، وتم تعيينه بعدها في مسرح "الطليعة" وشارك في معظم العروض التي قدمها المسرح، وكانت انطلاقته الفنية عندما شارك بالمسرحيات في السينما والتليفزيون، وتميز بأدواره الجادة والمعبرة وقوته الجسمانية وأدائه للشخصيات التاريخية ببراعة لإتقانه اللغة العربية الفصحى.

يعتبر الفنان "أحمد ماهر" من أبرز فناني الشاشة المصرية، وكانت بداية مشواره الفني عندما شارك في فرقة التمثيل بالمدرسة، وشارك بعدها في معهد الفنون المسرحية وقدم العديد من الشخصيات كان أولها شخصية "أبو طالب عم الرسول" وكما شارك

في العديد من العروض التي كان المسرح يقدمها، واشتهر بأدواره في المسرح وتميز بتجسيد الشخصيات التاريخية وقوة أدائه وذلك بسبب اتقانه للغة العربية الفصحى.. تفاصيل عن حياة الفنان "أحمد ماهر" وزوجته الإعلامية المشهورة ودخول ابنه لعالم التمثيل نعرضها في هذا التقرير.



وكما شارك بالحملة القومية لتنظيم الأسرة من خلال الإعلانات و اشتهر بمقولته "الراجل مش بس بكلمته.. الراجل برعايته لبيته وأسرته"، ومن أهم أعماله التليفزيونية "طلقة حظ، بطل من الصعيد، خلف الله، قصص النساء في القرآن، فض اشتباك، كليم الله، السلطان والشاه، قضاة عظماء، حبيب الله" وغيرهم ومن

أشهر أعماله الفيلموجرافيا "زمن أبو الدهب، سفاح كرموز، مهمة صعبة، الأرملة العذراء، حلاوة الروح، ناصر، من أطلق هذه الرصاصة" ومن أهم أعماله المسرحية "هي في حياة الرسول، المتزوجون، هاملت، دول عصابة يا بابا، عرابي زعيم الفلاحين، أجازة ممتعة جدًا، لولي، سيرة الحبيب".

زوجته إعلامية وابنه فنان مشهور

يعتبر الفنان "أحمد ماهر" من الفنانين الذين لا يحبون الكشف عن تفاصيل حياتهم الشخصية؛ ولذلك لا يعلم الكثيرين أنه متزوج من الإعلامية المشهورة "وفاء ماهر" والتي أنعم الله عليها بجمال فائق، وأصدرت أولى مؤلفاتها وهو كتاب "حكايات امرأة أربعينية"، وكما ظهرت مؤخرًا بعرض الأزياء العالمي مع الفنانة "نيرمين ماهر، نجوى فؤاد".



وله ابن واحد وهو "محمد أحمد ماهر" دخل عالم التمثيل ومن أهم أعماله الفنية "حضرة المتهم أبي"، وصرح الفنان "أحمد ماهر" رفضه في البداية دخول ابنه عالم التمثيل مبررًا بأنه يخاف من فشله، وعندما علم بدخوله لهذا المجال قال "أنا اطمنت لكن مش متابع بقى ورايا مشاكل تانية".

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