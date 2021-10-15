شاهد .. لعنة عادل إمام طاردته حتى يوم وفاته: فنان شهير حجزت المستشفى جثمانه لسداد المصاريف!

انت الان تتابع خبر لعنة عادل إمام طاردته حتى يوم وفاته: فنان شهير حجزت المستشفى جثمانه لسداد المصاريف! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ولد أمين الهنيدي يوم 24 أكتوبر عام 1925 بمدينة المنصورة واسمه الكامل أمين عبدالحميد أمين محمد محمد الهنيدي، وظهرت موهبته الفنية وهو طفل صغير حيث برع آنذاك في تقليد وغناء مونولوجات الفنان الراحل إسماعيل ياسين وثريا حلمي.

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التحق الهنيدي بكلية الآداب ثم تركها والتحق بكلية الحقوق ليتركها أيضا والتحق بكلية التربية الرياضية وعين مدرسا للتربية الرياضية حتي ترك المجال الرياضي، ليلتحق بالمجال الفني حيث انضم إلي برنامج ساعة لقلبك مع الفنان عبد المنعم مدبولي

ويوسف عوف ثم التحق بعد ذلك بفرقة تحية كاريوكا والتي انتقل منها إلى مسرح التليفزيون حيث قدم عليه العديد من الأعمال.

سيطرت عليه هواجس الوفاة وذهب للعديد من الأطباء لكنهم لم يكتشفوا إصابته بأي مرض مما جعله يضطر للذهاب إلى عراف حيث فاجأه بكلمات صادمة فقد أخبره بأنه سيصاب بمرض خطير سينهي حياته وكانت لتلك الصدمة تأثيرها الخطير عليه حيث

عاش سنوات وهو متأثر بها رافضا نصائح كل من حوله بعدم تصديق هذه الخرافات ولكنه في بداية الثمانينيات اكتشف إصابته بمرض سرطان المعدة مما جعله يتغيب كثيرا عن عمله الفني وتراكمت عليه الديون وأصيب بالاكتئاب.



بعد سفره للعلاج علي نفقة الدولة عاد إلى القاهرة وقد هزمه المرض وقضى علي معنوياته فقد انتشر في جسمه حيث ظل في العناية المركزة بأحد المستشفيات وهو لا يملك حتي مصاريف علاجه حتى توفي في 3 يوليو عام 1986 ولم تستطع الأسرة

الحصول علي جثمانه لأنها لم تكن تمتلك 2000 جنيه قيمة مصاريف العلاج حتي تم توفيرهم من زملائه ليتم الإفراج عن جثته ويصرح بدفنه.

طرد ​عادل إمام​ لإضحاكه الجمهور

خلال مشواره الفني جمع أمين الهنيدي موقف مع الممثل عادل إمام، وكان معروفا أن الهنيدي لا يحب أن يثير أي ممثل الضحكات غيره، لكن إمام خرج عن هذه القاعدة مما أزعج الهنيدي والذي طلب طرد إمام من المسرحية، وجاء بدلاً منه الممثل حسن مصطفى، وقد ذهب إمام في اليوم التالي ليجد إسمه قد أزيل من أفيش المسرحية، وبوجود مصطفى بدلاً منه.



وقال بعض الجمهور إن لعنة عادل إمام طاردت هنيدي بعد أن أصبح إمام الرقم 1 وتراجعت شعبية هنيدي حتى بات أقرباؤه عاجزون عن سداد مصاريف إخراج جثمانه من المستشفى34774438