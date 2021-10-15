شاهد .. قصة حب العندليب التي لم تكتمل مع فنانة الجيل.. أوصى بأن توضع صورتها في قبره

انت الان تتابع خبر قصة حب العندليب التي لم تكتمل مع فنانة الجيل.. أوصى بأن توضع صورتها في قبره والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ولدت الفنانة زبيدة احمد في 1940، في محافظة الإسكندرية، وكان أبوها لواء في جيش الإمام فاروق، وأمها من العائلة الملكية، وجدها سلطان حسين كامل من أسرة محمد علي.



ودخلت التمثيل وهي في سن الطفولة حيث قدمت في مسابقات الجيل بصورة لها وأخذت المركز الاول في ملكة جمال الشرق، وعرفها الممثلين والمخرجين والمنتجين.57286650

وكان الفنان يحيى شاهين أول ممثل حاول الذهاب إليها وعرض عليها التمثيل إلا أن الأب كان رافض فكرة الفن، لكن شاهين حاول اقناع الأب بأنها ستقدم رسالة إنسانية وممكن أن تصبح فنانة مشهورة، حتى اقتنع الأب بالفكرة.



وكان أول دور لها في السينما بفيلم "الملاك الصغير" مع يحيى شاهين وقدمت ايضا فيلم يوم من عمري مع الفنان الكبير عبدالحليم حافظ، حيث احبها عبدالحليم حتى إنه كان يريد الزوج منها فطلب يدها من والدها، إلا ان الأخير رفض عبدالحليم، وقال: "لن ازوج بنتي لمغنواتي".

وقالت زبيدة ثروت في احدى اللقاءات التلفزيونية، ان والدها لم يشعرها بأمر عبدالحليم، إلا بعد ما تزوجت واصبح لديها أربع بنات، من المنتج السوري صبحي فرحات، واضافت لو كنت اعلم أن عبدالحليم تقدم لي لكنت تزوجته.



كان أول زوج لها من المنتج السوري صبحي فرحان حيث أنها أكبر منه بعشرين سنة، وكانت وصيتها أنها تندفن بالقرب من قبر عبدالحليم حافظ، وبالمثل كانت وصية عبدالحليم حافظ أن يضعوا صورة زبيدة ثروت في قبره.



وطلب زوجها صبحي فرحان من زبيدة ثروت، أن تنعزل الفن ووافقت على طلبة ولكنها عادة بعد سنتين، بعد أن سافر زوجها وغاب سنتين، ولم يكن لديها ما يكفي من المال حتى تتمكن من النفقة على بيتها وأولادها؛ واضطرت للرجوع للسينما ومثلت مع حسن يوسف، ولكن عند عودته من السفر طلقها زوجها.57286650