شاهد .. على خطى رهف القنون مشهورة سعودية تُثير جنون المتابعين بالمايوة الفاضح برفقة شاب ومايفعلانة صادمك !! (صورة),

انت الان تتابع خبر على خطى رهف القنون مشهورة سعودية تُثير جنون المتابعين بالمايوة الفاضح برفقة شاب ومايفعلانة صادمك !! (صورة), والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت أثارت الناشطة السعودية أمل الشهراني، شعبها السعودي مرة أخرى بظهورها بفيديو فاضح على أحد المراكب وسط البحر، بالبكيني، مع حبيبها.

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أمل الشهراني مع حبيبها

ونشرت أمل الشهراني مجموعة فيديوهات عبر حسابها الرسمي على (سناب شات)، وهي ترتدي بيكيني باللون الأحمر من قطعتين، وتظهر وهي ترقص وتغني مع حبيبها على مركب وسط البحر.

وتسببت أمل الشهراني بموجة هجوم ضدها من ناشطين سعوديين اتهموها بتشويه صورة نساءهم، فجاء في التعليقات: (انقلي صوره حسنه عن السعودية بالخارج، مو تنقلين صورة سيئه ترسخ بقلوب وعقول ابنائك لا يوجد فخر بالمجاهرة بالمعصية وتوثيقها بحسابك).

وأقرنت أخرى اسم أمل الشهراني بمواطنتها هند القحطاني، وكتبت: (ماشفت اقذر من اللي اسمها امل الشهراني وهند القحطاني اتق شر بعض الجنوبيات اذا انفلتوا مفشلينا الله يفشلهم عايشين في مستنقع باالذات المنحطه امل هي والابرص اللي معها تفشل الكلبات ذولي ليش يطلعون لنا اكسبلور روحي ڤاحبي بعيد عنا).

وعلق آخر: (الله يهديها الشي الي تسويه عكس ماهي كاتبه بالبايو بالسناب (الاسلام – الوطن – العائلة) شوهتي الاسلام واسم عائلتك ووطنك كم من مسلمه حقيقيه تصلي وتقرأ كتاب الله في بيتها وترجوا عفوه وتطلب جنته والنجاة من النار).

وعلق آخر: (الله يهديها الشي الي تسويه عكس ماهي كاتبه بالبايو بالسناب (الاسلام – الوطن – العائلة) شوهتي الاسلام واسم عائلتك ووطنك كم من مسلمه حقيقيه تصلي وتقرأ كتاب الله في بيتها وترجوا عفوه وتطلب جنته والنجاة من النار).

74711800