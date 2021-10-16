شاهد .. سمية الخشاب كلت الجو في الجونة بالاسود المخرم خرمت دماغ الشباب : اتفرج

انت الان تتابع خبر سمية الخشاب كلت الجو في الجونة بالاسود المخرم خرمت دماغ الشباب : اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

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وظهرت سمية الخشاب فى الصورة من الجونة بإطلالة جذابة مما نال إعجاب متابعيها.

وأحالت محكمة أسرة سيدي جابر في الإسكندرية، طلب الفنان أحمد سعد بإلزام الفنانة سمية الخشاب بحلف اليمين، من محكمة الأسرة، إلى محكمة الاستئناف إلى نهاية نوفمبر، بعقد جلسة حلف اليمين للفنانة سمية الخشاب بنفسها دون وكيل.

ووجه سعد طلب حلف اليمين الحاسمة، بشأن استلامها قيمة المتعة والمؤخر بعد طعن أحمد سعد عليها بالاستئناف بجلسة الأسبوع الأخير لدور الانعقاد من شهر نوفمبر المقبل، وطلب حضورها بشخصها.

وقررت محكمة أسرة سيدي جابر بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية إلزام الفنان أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.

وألزمت المحكمة “سعد” بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

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