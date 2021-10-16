شاهد .. فستان بشرى يضعها في موقف محرج ويثير الجدل ويصدم الجمهور في افتتاح مهرجان الجونة!؟

انت الان تتابع خبر فستان بشرى يضعها في موقف محرج ويثير الجدل ويصدم الجمهور في افتتاح مهرجان الجونة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ساعد الناقد انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي صديقته الفنانة بشرى، المؤسس المشارك للمهرجان ورئيس العمليات، وذلك على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وساعدها على إكمال سيرها وحضورها دون أي إحراج.

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حيث يتدلى من فستان بشرى الممزوج به درجات اللون الأصفر خيط رفيع طويل، وقرر انتشال التميمي انتشال ذلك الخيط حتى لا تتعثر في السير على ريد كاربت المهرجان وألا يفسد من إطلالتها.

ويتواجد عديد من النجوم ومنهم نجلاء بدر وزوجها ونسرين طافش وحسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات وفاطمة ناصر وانتشال التميمي ونجيب ساويرس وهبة السيسي وأروى جودة وبشرى وزوجها سالم هيكل ومروان يونس وزوجته وصبا مبارك وعمرو منسي وزوجته وعمر الحمامصي وصبا مبارك وناردين فرج وشادي ألفونس وهادية غالب وشيرين رضا.



ومنحت إدارة مهرجان الجونة جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان أحمد السقا وذلك تقديرًا لمشواره الفني الطويل الحافل بالأعمال الناجحة والعالقة في أذهان الجمهور، هذا إلى جانب تكريم العديد من رموز الفن منهم المخرج الفسطيني محمد بكري.

ومنحت إدارة مهرجان الجونة جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان أحمد السقا وذلك تقديرًا لمشواره الفني الطويل الحافل بالأعمال الناجحة والعالقة في أذهان الجمهور، هذا إلى جانب تكريم العديد من رموز الفن منهم المخرج الفسطيني محمد بكري.



ويدير المهرجان الناقد العراقي انتشال التميمي والفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك والمهندس نجيب ساويرس المؤسس المشارك للمهرجان والمهندس عمرو منسي المؤسس المشارك للمهرجان ويسرا باللجنة الاستشارية العليا والمخرج أمير رمسيس المدير الفني.63248184