شاهد .. تسريب فضيحة مدويه لنيكول كيدمان وهي تستحم دون ملابس!!

انت الان تتابع خبر تسريب فضيحة مدويه لنيكول كيدمان وهي تستحم دون ملابس!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة العالمية ​نيكول كيدمان​ وهي تستحم بدون ملابس، ونشرها البعض تحت عنوان فضيحة مسربة لنيكول كيدمان.

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وبعد انتشار الصورة بشكل كبير، اتضح ان الصورة قديمة وتعود لأحد أعمالها التمثيلية، وليس صورة مسربة وواقعية كما روج البعض.

وكانت قد أثارت نيكول كيدمان الجدل مؤخرا بعد ان نشرت صورة لها تجمعها بزوجها النجم كيث أوربن، وهي تضع يدها على كتفه لكن ما لفت المتابعين أنها ظهرت بملامح وجه عابسة

وتعكس شعوراً لديها بالإشمئزاز، وانهالت التعليقات الساخرة على صورة كيدمان، حيث أصبحت محط سخرية وليست مجرد صورة بين امراة وزوجها والتي من المفروض أن تعكس الكثير من الرومانسية وليس الاشمئزاز كما هو واضح على ملامحها.62482342