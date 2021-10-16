شاهد .. نبيلة عبيد كما الشابات وكأنّها فتاة عشرينية لم تتخطَ السبعين! – دراسة علمية – صورة

انت الان تتابع خبر نبيلة عبيد كما الشابات وكأنّها فتاة عشرينية لم تتخطَ السبعين! – دراسة علمية – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانه المصريه نبيلة عبيد صورةً لها، ظهرت جميلة وشابةً، لا تجاعيد على وجهها، وكأنّها لا تزال شابة ثلاثينية.

بالشعر الأحمر خطفت الأنظار وحظيت بتفاعلٍ كبير.



نبيلة من القديرات الكبيرات اللاتي صنعن مسيرات استثنائيّة في مصر.55754883



لذا يحبها المصريون، أما عربيًا فمكانتها في القلوب كبيرة.

الآن تبلغ نبيلة ٧٦. عامًا، لكنّها تبدو أصغر بكثير لأنّها تهتم بصحتها ورشاقتها.



تلفتنا كيف تعتني بنفسها لتحافظ على صورتها الجميلة أمام كلّ عشاقها.

كيف يمكنك كنبيلة أن تبقي شابةً مهما بلغتِ من عمرٍ كنبيلة حسب ما يقوله العلم؟



: تبدأ مكافحة التجاعيد وخطوط الوجه العميقة دائما بالنظام الغذائي الصحي. فعن طريق تناول الأطعمة التي تنخفض فيها الدهون وترتفع فيه المغذيات، تحمين بشرتك من آثار الشيخوخة المبكرة. تناولي المزيد من الفواكه والخضروات المليئة بالألياف والفيتامين C والبروتين والبيتاكاروتين والزنك. فهذه المغذيات تمكّن بشرتك من التجدد وإصلاح الأضرار التي تلحق بها. كذلك اشربي بين 8 و12 كوباً من المياه يوميا لضمان ترطيب بشرتك على نحو جيد.



نامي

بطريقة

صحيحة

: تنتج التجاعيد والخطوط على الوجه بسبب وضعية النوم السيئة وقلة النوم. احرصي على الحصول على 8 ساعات من النوم يوميا. وإذا كان ذلك ممكنا نامي دائما في الليل. فالأشخاص الذين يعملون خلال الليل وينامون في النهار أكثر عرضة لظهور التجاعيد. علاوة على ذلك، احرصي على النوم في وضع جيد لمنع تجاعيد الرقبة. وأفضل وضعيه للنوم هي تلك التي يكون رأسك فيها أعلى قليلا من جسمك. استخدمي وسادة ناعمة وحريرية لرأسك أيضا.



رطبي

بشرتك

: يساعد كريم الترطيب الجيد واستخدامه بانتظام على تجديد البشرة وحمايتها من الجفاف. ولا بد من التأكيد أن البشرة الجافة أحد الأسباب الرئيسية لظهور التجاعيد. اشتري كريم ترطيب جيد ورطبي وجهك بقدر ما تستطيعين.



تجنبي

التعرض

للشمس

: إن التعرض للشمس يسهم في جفاف بشرتك والإضرار بها، ما يؤدي إلى ظهور الخطوط والتجاعيد في وقت مبكر. تجنبي التعرض لفترات طويلة للشمس، وارتدي قمصان ذات أكمام طويلة وسروال طويل وقبعة لتغطية بشرتك حين تكونين تحت الشمس. وينصح أيضًا باستخدام واقي شمسي للحصول على الحماية اللازمة.

حددي

نوع

بشرتك

: قد تكون بشرتك عادية، أو دهنية، أو جافة، أو جافة ودهنية في الوقت نفسه. المهم معرفة نوعها إذا كنت تريدين تجديد شبابها، فحين تشترين منتجًا لتجديد شباب البشرة، عليك اختيار مستحضر مصمم خصيصا لنوع بشرتك أو حالتها للحصول على أفضل النتائج. إذا كنت بحاجة للمساعدة في تحديد نوع بشرتك، استعيني بأخصائية العناية بالبشرة أو طبيب الأمراض الجلدية.



اغسلي

وجهك

بانتظام

: استخدمي غسول الوجه بدل الصابون الذي يحتوي غالبا على مواد تجفف بشرتك بسهولة. أما عند الحاجة لاستخدام الصابون، فاختاري صابوناً غير معطّر يحتوي على نسبة عالية من المرطبات.

استخدمي



منظف

البشرة

: اشتري منظف للبشرة يناسب نوع بشرتك أو حالتها. قبل وضعه اغسلي بشرتك بالماء الفاتر. فالدفء يساعد على تخفيف الأوساخ وفتح المسام وإزالة الدهون الزائدة. ثم ضعي منظف البشرة أو غسول الوجه على وجهك. واعتمادا على تعليمات المنتج، قد يتطلب المنظف شطفه بالماء فورا أو إبقائه على وجهك لفترة محددة. اشطفي بقايا المنظف بالماء.



قشري

بشرتك

: التقشير في الواقع عملية طبيعية تحدث دون أي تدخل من جانبك. فحين تموت الطبقة العلوية من خلايا الجلد، يستبدلها الجسم بخلايا جلدية جديدة. حين تقشرين الجلد، تساعدين جسمك على التسريع بعملية التخلص من خلايا الجلد الميتة واستبدالها بخلايا جديدة. لتقشير بشرتك، ستحتاجين إلى مستحضر مقشر يناسب نوع بشرتك بالطبع، وقد يكون على شكل مقشر لفرك الجلد أو محلول مقشر. اتبعي دائما التعليمات المكتوبة على الغلاف.



قللي

التبخر

: استخدمي مرطباً بعد تقشير بشرتك. فأهم وظيفة للكريم المرطب الحفاظ على ترطيب بشرتك عن طريق تقليل فقدان المياه من خلال التبخر. يجعل الكريم المرطب البشرة ناعمة وأكثر ليونة ومرونة.

استخدمي

كريماً

مضاداً

للتجاعيد

: لتأخير ظهور التجاعيد واظبي على استعمال كريم مضاد للتجاعيد. فهذه الكريمات تخترق طبقات عميقة من الجلد وتعالج التجاعيد والخطوط العميقة، وإذا كنت تعانين من جيوب تحت العينين، يمكن لكريم التجاعيد الجيد أن يحل هذه المشكلة أيضا. احرصي أن تستخدمي مع كريم التجاعيد كريم جيد لتنشيط البشرة ويمكنك أخذ كبسولات تكافح الشيخوخة بفضل احتوائها على مضادات أكسدة تحمي الجلد من الاعتداءات الخارجية.

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