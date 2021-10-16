شاهد .. لن تصدق ماهي ديانة شقيق محمد رمضان ؟ ليست الاسلام ..اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماهي ديانة شقيق محمد رمضان ؟ ليست الاسلام ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من المعروف أن الفنان المصري محمد رمضان هو من عائلة متواضعة قبل أن يدخل مجال الفن لكن شقيقه السري وديانته صدمت الجميع لأول مرة.

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محمد رمضان هو مسلم لكن شقيقه مسيحي وهو سر لا يعرف الكثيرون عنه إلا أن ذلك كان قد كشفه هو بنفسه في مقابلة صحافية.

وقال محمد أنه عاش مع عائلته المسلمة في منطقة مسيحية وكانت هي الوحيدة من غير ديانة وتحدث عن شقيقه الذي لا يعرفه أحد.

محمد لديه شقيق بالرضاعة إسمه روماني وكانت والدته قد رضعته وهو صغير فأصبح لديه شقيق من الديانة المسيحية.

ويستمرّ الفنان المصري الشهير محمد رمضان باستفزاز المتابعين للمرة الثالثة من داخل الطائرة الخاصّة به، حيث تعرّى أمام المضيفات، ما أثار الجدل.

في التّفاصيل، ثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بين المتابعين بصور نشرها في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهر محمد بالصور داخل طائرة نائماً عاري الصدر، وكتب تعليقاً قال فيه: “نايم ف الجو صاحي ف البر ما اثار استفزاز جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهةٍ أخرى، دخل الفنان المصري محمد رمضان في ورطة كبيرة بعد ظهوره برفقه الفنانة اليمنية بلقيس فتحي في إحدى الحفلات الخاصة بوصلة رقص صادمة برفقتها تزامنا مع وفاة والدة زوجته.

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