شاهد .. رزان مغربي.. تصدم الجمهور بسعر فستان زفافها وتذهل الجمهور بطريقه كبيرة!

انت الان تتابع خبر رزان مغربي.. تصدم الجمهور بسعر فستان زفافها وتذهل الجمهور بطريقه كبيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

حلت الفنانه اللبنانية ضيفة على برنامج (أبلة فاهيتا)، وادلت بكثير من التصريحات العفوية والمثيرة للجدل في آن واحد.

وقالت رزان، بالحلقة: اسمي بالبطاقة رزان عبدالوهاب المغربي، ومن مواليد 19 أغسطس، وبيدلعوني بـ ” قطقوطة” أو “زوزو” أو “رازمينيا”.

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وتابعت: “رزان يعني الهدوء والرصانة والأخلاق والأدب والعقل والرزانة”.

وأوضحت: “أقصى وزن وصلت له كان 44 كيلو، وأطول كعب ارتدته كان 40 سم، وهو من تصميم مصمم الأزياء الخاص بوالدتي”.



وأضافت، أن لديها ولد واحد فقط ويدعى “رام”، وسميته بهذا الاسم لأنه مشتق من اسمها.

وفاجأت الجميع حين قالت أن سعر فستان زفافها كان فقط ٤٠ دولار، وقالت:



(فستان فرحي كان تمنه ٤٠ دولار، معاد الفرح جه بسرعة وجبت فستان بسيط وماركزتش في باقي التفاصيل الأوفر).

تابعت: (واتجوزنا وفي الاخر المهم نكون مبسوطين مش مهم لابسين أية وثمنه قد اية).

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