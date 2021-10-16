شاهد .. انباء عن حمل الفنانة أيمي سمير غانم بمولودها الأول.. والمفاجأة بالاسم

انت الان تتابع خبر انباء عن حمل الفنانة أيمي سمير غانم بمولودها الأول.. والمفاجأة بالاسم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حمل الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، بمولودها الأول من زوجها الفنان المصري حسن الرداد.



وظهرت إيمي ببطن منتفخ للمرة الأولى، وبدت علامات الحمل واضحة عليها، لكن الثنائي حتى الآن لم يعلنا الخبر، ما يجعله يبقى تحت بند الشائعات.54800933

وكان حسن الرداد أعلن عن انزعاجه من شائعات حمل زوجته بمولودهما الأول، التي تنتشر منذ بداية زواجهما وحتى الآن، وقال بأنه اختار اسماً لإبنه (نبيل) تيمناً باسم شقيقه الراحل في حال كان صبياً، بينما اختار اسم (فادية)، إذا رزقهما الله ببنت تيمناً باسم والدته.54800933