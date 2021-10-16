شاهد .. أثارت جدلاً واسعاً.. ابنة عاصي الحلاني تتزوج من ممثل مشهور يكبرها بـ44 عاماً؟!

انت الان تتابع خبر أثارت جدلاً واسعاً.. ابنة عاصي الحلاني تتزوج من ممثل مشهور يكبرها بـ44 عاماً؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثار زفاف الفنانة ماريتا، ابنة المطرب عاصي الحلاني، موجة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور لها مع فنان كبير بالسن وهي بفستان الزفاف.

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وظهرت الفنانة ماريتا الحلاني، مع الممثل اللبناني أسعد رشدان الذي يكبرها بـ 44 عاماً حيث يبلغ من العمر 64 سنة بينما تبلغ 24 عاماً.

وبدورها شاركت مريتا جمهورها بقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".



وظهرت ماريتا، في الفيديو تفترش الأرض بفستان الزفاف، وتستمع لأغنية رومنسية.

وعلقت قائلة: "استراحة بنص العرس سيرينا من مسلسل حكايتي ".



وصور وفيديو زفاف الفنانة ماريتا، هما من مسلسل "حكايتي" الذي تقوم بدور بطولته إلى جانب الإعلامي محمد قيس وتتزوج من أسعد كي تحسن وضع عائلتها المادي وتترك الشخص الذي وقع بغرامها منذ سنوات في الحي الأمر الذي شكل صدمة للمتابعين.



المسلسل بدأ عرضه قبل فترة، عبر قناة الجديد وهو البطولة الأولى لـ "ماريتا"، بعد مشاركتها في دور صغير بمسلسل عشرين عشرين في رمضان الماضي.89956564