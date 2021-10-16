شاهد .. الصاروخ انفجر. لاميتا فرنجية تحدث ضجة بإطلالتها في غرفة النوم بشكل مثير للغاية "اتفرج".

انت الان تتابع خبر الصاروخ انفجر. لاميتا فرنجية تحدث ضجة بإطلالتها في غرفة النوم بشكل مثير للغاية "اتفرج". والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحدثت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية ضجة واسعة بصور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل.

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وظهرت لاميتا مستلقية في فراشها بغرفة النوم بملابس مثـ. ـيرة وبإطلالة خطفت أنظار متابعيها الذين تركوا لها الكثير من.

التعليقات المادحة.

كانت لاميتا فرنجية قد نشرت صورة جديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بإطلالة لافتة.

وفي التفاصيل إرتدت لاميتا كنزة شتوية طويلة وكعب عالي، ورفعت شعرها بتسريحة ناعمة.

وإتخذت لاميتا شرفة منزلها موقعاً لتصوير إطلالتها التي لاقت إعجاب عدد كبير من محبيها.

لاميتا فرنجية هي مذيعة وعارضة أزياء وممثلة لبنانية ولدت في الخامس عشر من شهر نوفمبر وذلك في عام 1981 ولذلك فهي.

تبلغ من العمر 39 عام وبرجها الفلكي هو برج العقرب، هي من مواليد بلدة زغرتا في لبنان وقد شاركت عام 2004 في مسابقة.ملكة جمال لبنان وحصلت على لقب وصيفة أولى، وفي عام 2005 شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم، شاركت في عدة.

أعمال فنية فقد اتجهت نحو التمثيل عام 2009 ومن أشهر أعمالها مسلسل “عصر الحريم”، كما شاركت النجم المصري رامز.

جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، قدمت أيضاً برامج ومنها برنامج “شو في لبنان” الذي اهتم بعرض الأماكن السياحية في.

لبنان، تزوجت من اللبناني فريدي مخرز ورزقت منه بطلفين.

الفنانة اللبنانية الشابة لاميتا فرنجية بدأت مسيرتها الفنية في فترة التسعينات عندما شاركت لأول مرة في فوازير بعنوان “شهر.

غزل” وذلك في عام 1997، ثم قدمت بعد ذلك دور في فيلم بعنوان “فتيات للقتل” والذي تم عرضه في عام 1998، قدمت بعد.ذلك دور سمر في مسلسل “عصر الحريم” والذي تم عرضه في عام 2009 وشارك في بطولته الفنانة نادين الراسي ، الفنان.يوسف حداد وغيرهم.

توالت أعمالها الفنية فقدمت دور متميز مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” والذي تم عرضه في عام 2009، ثم.

شاركت في فيلم “عمر وسلمى 3” وهو من أشهر أعمالها.

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