شاهد .. اتفرج .. أتذكرون الطفلة نجمة «ذا فويس كيدز» ميرنا حنا .. لن تصدق كيف أصحبت اليوم وهي تتألق بأغنية جديدة ( اتفرج الفيديو )

انت الان تتابع خبر اتفرج .. أتذكرون الطفلة نجمة «ذا فويس كيدز» ميرنا حنا .. لن تصدق كيف أصحبت اليوم وهي تتألق بأغنية جديدة ( اتفرج الفيديو ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خمس سنوات فقط تفصل الطفلة الصغيرة التي تالقت في برنامج ذا فويس كيدز لتظهر اليوم وقد غدت شابة جميلة في أغنية جديدة لقيت اهتماما عربي واسع .

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فبعد خمس سنوات من تألقها في برنامج “​ذا فويس كيدز​”، أعاد المتابعون تداول صور جديدة للطفلة العراقية ​ميرنا حنا​، إذ تفاعلوا معها بشكل كبير مشيرين إلى التغيّر الكبير والواضح في ملامحها.

وتبيّن أن هذه الصور إلتقطت لميرنا من فيديو كليب أغنيتها الجديدة “أحن ألهم” التي أطلقتها منذ حوالي الشهرين وحققت نسب مشاهدة عالية بتخطيها الـ2.5 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”.

وفي حين أكد البعض على جمال ملامحها ونعومتها، إنتقد البعض الأخر لجوئها إلى إستخدام المكياج بشكل كبير، والذي أخفى ملامحها الطفولية إذ انها لا تزال في الـ17 من عمرها بحسب قولهم.

يذكر أن أغنية “أحن ألهم” من كلمات علي رياض وألحان زياد يوسف والتوزيع الموسيقي لـ شيراك تاتوسيان

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