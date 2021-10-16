شاهد .. وأخيراً ..الكشف عن هوية الحسناء السعودية التي ظهرت وهي ترتدي شماغ وثوب رجالي وخطفت انظار الجميع بجمالها الفاتن..اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 07:00 صباحاً | (مايا)

أثار ظهور فتاة وهي ترتدي الثوب والشماغ حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعتقد البعض أنها مواطنة.

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وأنتقد “مغردون” ظهور الفتاة بالثوب والشماغ معتبرين أنها تتشبه بالرجال فيما رأى البعض أنها فعلت ذلك على سبيل الممازحة.

وبالبحث عن أصل الصورة تبين أن الصورة ليست لمواطنة وإنما لفتاة عراقية اشتهرت باسم المودل “زهراء” وتعمل في مجال الأزياء45335379