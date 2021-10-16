شاهد .. مفاجأة مثيرة : الفنانة جيهان تكشف عن موقف زوجة عادل إمام من مشاهد بوس الزعيم للفنانات ؟ وكيف يكون شعورها ؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة مثيرة : الفنانة جيهان تكشف عن موقف زوجة عادل إمام من مشاهد بوس الزعيم للفنانات ؟ وكيف يكون شعورها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

في أجابة سؤال ربما حير الجميع فقد كشفت الفنانة اللبنانية جيهان قمري عن موقف زوجة الزعيم عاد ل إمام من المشاهد التي يقدمها الزعيم وتتضمن بوس للفنانات , مشيرة أن الزعيم باسها بموافقة زوجته وهذه إن دل على شيء فإنما يدل على مدى التفاهم والحب والثقة المتبادلة بين الزوجة وزوجها .

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وجيهان قمري تعتبر واحدة من الفنانات اللائي اشتهرن بتأدية الأدوار الثانية؛ حيث تميزت بتأدية الأدوار الجريئة، حتى أنها وافقت بتأدية دور "فتاة الليل"، والذي اقتصرت مشاهدها فيه على تقبيلها من الزعيم عادل إمام، حيث قالت في حوار لها بأنها وافقت على الدور لأنها ستقف أمام الزعيم عادل إمام، وقبلت بجميع الشروط حتى "تقطيعها من البوس".

وعن الدور أكدت في حوار تليفزيون لها مع الحدث اليوم، أن عادل إمام هو من طلبها لتأدية الدور والذي يقتصر على 5 مشاهد فقط؛ لترد هي على ترشيحها: "أنا يكفيني أعدي بس من أمام الزعيم مش كمان أعمل خمس مشاهد معاه وطبعًا وافقت".



وتابعت في حوارها التليفزيوني: " "قالولي كمان في مشهد في السرير فقلتلهم مع الاستاذ عادل إمام وفي السرير كمان قام قلي أنا حاقطعك بوس وأنا واخد تصريح من مراتي مش مشكلة".

عملت في بداياتها مذيعة في إحدى الفضائيات اللبنانية، ثم أصبحت راقصة في فرقة الفنون الشعبية اللبنانية "أسرار"، وكان أول ظهور سينمائي لها في فيلم "الأيام الأخيرة".57201746