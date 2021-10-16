شاهد .. بدون تردد او خجل... رهف القنون تستعرض سيارتها الفارهة ..وجلوسها بوضعيه مثيره للجدل وخادش للحياء (صورة)

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انت الان تتابع خبر بدون تردد او خجل... رهف القنون تستعرض سيارتها الفارهة ..وجلوسها بوضعيه مثيره للجدل وخادش للحياء (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 10:00 صباحاً | (مايا)
نشرت الناشطة السعودية الهاربة رهف القنون صورة لها من سيارتها الفارهة نوع اللامبرغيني على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .
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ظهرت في رهف القنون من داخل السيارة، وترتدي جامبسوت باللون البيج، مثل لون الجسم، وتجلس بطريقة إيحائية ومثيرة للجدل .
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