شاهد .. بدون تردد او خجل... رهف القنون تستعرض سيارتها الفارهة ..وجلوسها بوضعيه مثيره للجدل وخادش للحياء (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 10:00 صباحاً | (مايا)

نشرت الناشطة السعودية الهاربة ​رهف القنون صورة لها من سيارتها الفارهة نوع اللامبرغيني على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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ظهرت في ​رهف القنون من داخل السيارة، وترتدي جامبسوت باللون البيج، مثل لون الجسم، وتجلس بطريقة إيحائية ومثيرة للجدل .

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