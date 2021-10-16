شاهد .. بعد مرور شهرين على زواجه..الوليد مقداد يرزق بمولوده الأول ؟ - بالصورة

انت الان تتابع خبر بعد مرور شهرين على زواجه..الوليد مقداد يرزق بمولوده الأول ؟ - بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للوليد مقداد يظهر فيها إلى جانب طفل صغير، في أحد المستشفيات وفي حالة من السعادة العارمة.

65686921

متابعو مقداد إنهالوا بتعليقات التهنئة والتبريك، إلا أن الحقيقة أن هذه الصورة ليس لإبن الوليد، بل هي من ولادة شقيقه سند المقداد، قبل عام تقريباً.



الجدير بالذكر، أن الوليد ينتظر مولوده الأول من زوجته نور غسان، بعد تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي لصور ذكرت أن زوجته نور حامل بطفلها "خالد"، بعد تمضيتهما إجازتهما في إسطنبول، وتفاعل بعض المتابعين مع الخبر، مهنئينهما ومتمنين لزوجته السلامة.

65686921