شاهد .. مفاجأة جديدة بعد تبرؤها منها: هيفاء وهبي تظهر مع أختها رولا يموت فهل تصالحتا؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة جديدة بعد تبرؤها منها: هيفاء وهبي تظهر مع أختها رولا يموت فهل تصالحتا؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رفقة أختها غير الشقيقة رولا يموت من منزل والدتهما في بيروت حيث جمعتهما زيارة عائلية، لم تكشف عنها هيفاء وهبي إلا من خلال صورة عبر خاصية الاستوري لحسابها على إنستقرام.

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ونشرت رولا يموت أخت هيفاء وهبي، صورة جمعتها بها عبر حسابها الخاص على إنستقرام، في أول ظهور معاً بعد خلافات دامت لسنوات طويلة ووصلت إلى قاعات المحاكم والتبرؤ من بعضهما.

رولا يموت نشرت صورتها مع أختها هيفاء وهبي وكتبت معلقة: "أختي الديفا اللعبة الجميلة فوفا".

من ناحيتها لم تعلق هيفاء وهبي على الصورة، لم تضع إعجاباً حتى بها كما أنها لم تفصح أصلا عن لقائها برولا يموت، واكتفت بنشر صورة وهي في طريقها إلى بيت والدتها في بيروت، مرتدية نفس الملابس التي ظهرت بها مع أختها في الصورة.

وكتبت هيفاء وهبي معلقة على صورتها التي نشرتها عبر خاصية الاستوري على إنستقرام: "في الطريق إلى زيارة ماما".

أزمات هيفاء وهبي ورولا يموت

لفتت الصورة التي نشرتها رولا يموت، أنظار الجمهور حيث أن العداء بين الأختين وصل إلى ساحات القضاء، ومن قبلها وبعدها الفضاء الإعلامي.

وبدأت العداوة بين رولا يموت وهيفاء وهبي، عندما صرحت يموت أن هيفاء وهبي عجوز وتزور عمرها وتدعي أنها أصغر من سنها الحقيقي بسنوات، برغم أنها "تيتا" أو جدة لأحفاد، الأمر الذي أشعل غضب هيفاء وهبي وقتها.

خرجت بعدها رولا يموت في العديد من البرامج لتشهر بهيفاء وهبي، قائلة إنها غارت منها لأنها أصغر سناً وأجمل منها، لافتة إلى أنه يجب عليها الاعتراف بعمرها الحقيقي.

وبسؤالها عن هيفاء وهبي قالت رولا يموت: " شو يعني هيفا؟ هيفا بالنسبة لي أخت مش أكثر، لكنها لا تعاملني كأخت إنما كعدوة، هل تصدق أنها سجلت أغنية لي اسمها خاينة؟ هل تصدق ذلك؟ من معه مصاري يشتري الناس، وهي نعم تشتري الناس بطريقة غير مباشرة، أنا بنت آل يموت أهم عائلة سنية بيروتية، لا أحد يقبل أن أهان، عائلتي راقية ومتعلمة، جدي العلامة شفيق يموت، ابن عمي النائب باسم يموت وغيرهم، عائلتي مشرفة ومحترمة وراقية، ولا تقبل بهذا الأسلوب، أطلب من هيفا أن تخجل وأن تتركني أن أعيش حياتي.

وعن الخلاف ما بينها وبين هيفاء قالت: "اسألها، هي التي افتعلت المشكل ولست أنا، أنا لست مجنونة، لماذا تقول للإعلام إنني مجنونة؟ لماذا تتحدث عني بالسوء"؟

تابعت رولا يموت في تصريحات تليفزيونية غاضبة: "والدي طعماها وعيشها بعد ما تبرى منها والدها، من واجبها أن ترد جميل والدي، أنا لم أطلب منها المال، ولا أريد أن أكون مغنية رغم أنهم طلبوا مني الكثير أن أكون مغنية، لكنني رفضت، شقيق نانسي يغني، لماذا نانسي لم تؤذه إعلامياً؟ لماذا تحدثت عني هيفا بالسوء؟ طارق جفالي رحمه الله (خطيب هيفا السابق) طلب مني أن أدخل مجال الفن لكنني رفضت.

وأعلنت يموت وقتها تبرؤها من هيفاء وهبي قائلة: "أنا أقولها على الهواء الآن، أنا تبريت من هيفا، تبريت منها، ولا أسمح لأي أحد أن يقول أنني أختها".

صلح هيفاء وهبي ورولا يموت

الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تعرضت لوعكة صحية، دخلت على إثرها المستشفى قبل عامين، وصرحت رولا يموت وقتها أنها زراتها في المستشفى متجاهلة كل هذه الخلافات والأزمات التي وقعت بينهما، ولكن لم يتم نشر أي صورة تجمعهما سوياً.

وفي نفس الوقت طلبت رولا يموت من هيفاء وهبي أمام الإعلام، أن تبادر بالصلح نظراً لكونها الأكبر سناً والأعقل، خاصة بعد انتصار رولا في كل القضايا التي كانت قد رفعتها هيفاء ضدها، ولكن هذا هو الظهور الأبرز للأختين مؤخراً.

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