شاهد .. بحادثة مؤلمة :الفنان وائل كفوري بين الحياة والموت بعد حادث مروع.. نقلوه إلى العناية المركزة

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انت الان تتابع خبر بحادثة مؤلمة :الفنان وائل كفوري بين الحياة والموت بعد حادث مروع.. نقلوه إلى العناية المركزة والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)
أفاد موقع lebanon24 اللبناني، بأن الفنان وائل كفوري تعرض مساء الجمعة لحادث سير مروع على طريق جبيل.
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وأشارت المصادر إلى أن الفنان وائل كفوري نقل إلى العناية المركزة بمستشفى المعونات القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج.
تعرض النجم #وائل_كفوري الى حادث سير مروع في منطقة جبيل وهو بحالة خطرة pic.twitter.com/Vhd1oiUSWE— bolokk nourr (@BohlokkNour) October 15, 2021