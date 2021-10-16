شاهد .. بحادثة مؤلمة :الفنان وائل كفوري بين الحياة والموت بعد حادث مروع.. نقلوه إلى العناية المركزة

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أفاد موقع lebanon24 اللبناني، بأن الفنان وائل كفوري تعرض مساء الجمعة لحادث سير مروع على طريق جبيل.

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وأشارت المصادر إلى أن الفنان وائل كفوري نقل إلى العناية المركزة بمستشفى المعونات القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج.